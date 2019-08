Niegan amparo contra Hoy No Circula al titular de la FGR

Ciudad de México.-Al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero le fue negado el amparo que presentó contra el programa Hoy No Circula, en el cual un juez federal le ordena que deberá de conservar el holograma "1" que obtuvo en su última verificación.

El juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México señala que el vehículo con los límites permitidos de contaminantes y que con ello, puede obtener el holograma "0", que está establecido en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2019, pero el juzgador observa que en esa lista de unidades no se encuentra enumerado.

Expuesto lo anterior, se precisa en la resolución que no podrá obtener la calcomanía "0".

La sentencia dicta lo siguiente: “Si bien es cierto que las emisiones del vehículo descrito se encontraban dentro de los límites legales, también es verdad que ello únicamente es suficiente para el otorgamiento del holograma tipo “1”, no para la obtención del diverso holograma tipo “0” pues, para esto, era indispensable que cuente con los aditamentos tecnológicos mencionados”.

Además, el juez considera que: “El automóvil… no cuenta con un Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB) y, en términos de las normas analizadas, no es suficiente que el automotor esté dentro de los límites máximos permisibles establecidos en el Programa; sino que también es necesario la aplicación del método de prueba a través sistema de diagnóstico a bordo, por lo que fue correcto que se le asignara el holograma tipo “1” (uno) al automóvil verificado”.

El fiscal General de la República podrá impugnar la sentencia del juez, se informó.

Es importante mencionar que en mayo pasado un juez concedió a Gertz Manero una suspensión definitiva al programa; por lo que el Hoy No Circula no le aplicaría.

Las normas de este programa que limita la circulación de los vehículos en la Ciudad de México, señalan que la unidad motriz establecida en el expediente 334/2019 no cuenta con un sistema de diagnóstico a bordo (SDB), y se considera que no es suficiente que esté dentro de los límites máximos contemplados en el Programa Hoy No Circula.