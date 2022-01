No es momento de pánico, dice Sheinbaum pese al aumento de casos Covid en CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de Mpexico, advirtió este viernes que no es momento de pánico ni de alerta, ante el incremento de los casos de COVID-19 en la capital del país, debido a que no se ha reflejado en más hospitalizaciones.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que es natural que la gente, frente al incremento de contagios, tenga aprensión por lo que se ha vivido en los últimos años, es natural, pero lo más importante es la información científica.

"No es momento de pánico. Bueno, nunca es momento de pánico, porque apanicarse no necesariamente es bueno, pero en este caso no hay una alerta", subrayó la alcaldesa de la CDMX.

Sheinbaum señaló que la administración capitalina siempre ha tomado decisiones de acuerdo con el Gobierno de México y con base en el conocimiento científico.

Y lo que estamos viendo, con las datos que tienen los científicos, es precisamente que sí aumenta el número de positivos, pero no crece el número de hospitalizaciones, subrayó la jefa de Gobierno.

Por eso a la ciudadanía le decimos: tranquilidad. Estamos en una etapa distinta. ¿Por qué? Porque estamos todos vacunados y porque esta variante, en particular, no parece ser de tanta gravedad, se transmite muy rápido, pero no parece de tanta gravedad, sostuvo.

Subrayó que en este momento no se necesita cerrar ninguna actividad económica en la Ciudad de México, y que en lo que hay que apurarse es en la tercera dosis de vacunación.

Sheinbaum y el aumento de casos

En un video que difundió a través de sus redes sociales, la científica apuntó que hay mucha gente que se está contagiando, pero destacó que casi el 100 por ciento en la ciudad, personas de 15 años y más, están vacunadas contra COVID-19.

Sheinbaum mostró gráficas que revelan un incremento en los casos positivos de COVID-19 tras aplicarse una prueba en kioscos y centros de salud en la Ciudad de México.

Está creciendo de manera muy importante, apuntó la mandataria capitalina, sin embargo lo relevante es que el número de hospitalizaciones no se incrementa, debido en gran medida a la vacunación y a que la viariante ómicron no causa enfermedad más grave.

Sostuvo que la estrategia del gobierno de la Ciudad de México es la tercera vacuna, tras lo cual anunció que la próxima semana se aplicará segunda dosis a los jóvenes de 15 a 17 años, al personal de salud privado y a las personas que trabajan en las escuelas.

"Y la siguiente semana ya nos vamos a ir con las de las siguientes edades, para que todos tengamos la tercera vacuna. Esa es la estrategia que debemos seguir, mientras más vacunados estemos, mejor vamos a poder recibir la enfermedad", expuso

"Inclusive, si damos positivo, la posibilidad de que sea muy grave es mucho menor".

En su conferencia de prensa, mencionó que si una persona da positivo, se aísle y guarde los cuidados necesarios.