No fue secuestro, es un homicidio: Godoy tras asesinato de Leonardo

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) descartó que previo a la muerte de Leonardo Avendaño hubiese existido un plagio.

Ernestina Godoy, titular de la dependencia, señaló que la familia no recibió llamadas de rescate.

No fue secuestro, es un homicidio... los familiares mismos han dicho que jamás les llamaron", expresó la funcionaria en conferencia de prensa, desde el C5.

Godoy Ramos agregó que comenzaron a hacerse los dictámenes correspondientes en la zona y la búsqueda de imágenes.

"Tenemos imágenes del vehículo, donde lo encontramos, en la zona se están recabando imágenes que tenemos como Gobierno, pero también, imágenes particulares, como siempre lo hacemos".

Los restos del estudiante de 29 años fueron encontrados en su vehículo en Avenida Arboledas, Colonia Héroes de 1910, en la Alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con la necropsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses señala que la víctima tenía entre 24 y 30 horas de haber fallecido, por lo que, se presume que pudo haber sido asesinado la misma noche de su desaparición.

Hugo Leonardo Avendaño fue visto por última vez el domingo por su hermano y su cuñada, y la familia presentó la denuncia por su desaparición en la Colonia Aculco, Alcaldía de Iztapalapa. El miércoles fueron hallados sus restos.

Los resultados de la necropsia arrojaron que Leonardo murió de asfixia por estrangulamiento, al igual que en el caso de Norberto Ronquillo.

Godoy añadió que se investigaría el caso y que no se fabricarían culpables.

"No voy a renunciar, voy a investigar, y voy a dar resultados a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable, no vamos a fabricar culpables. Cualquiera sabe que una investigación seria, fundamentada, sin violar derechos humanos, sin violar el debido proceso, no es de un día para otro", sentenció.