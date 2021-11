No había nada de valor en la casa: dice Felipe Haro por robo a su madre Elena Poniatowska

Ciudad de México.- El documentalista Felipe Haro Poniatowska, aseguró que su madre, la escritora Elena Poniatowska, no es una persona adinerada, luego de que este domingo 14 de noviembre fuera reportado un robo en el domicilio de la también periodista.

Felipe Haro indicó que en la casa de Elena Poniatowska no había objetos de valor ni dinero, informando que fueron pocas cosas las que los ladrones se llevaron en el robo habitación realizado en la Ciudad de México.

“Elena no es una persona adinerada, no había nada de valor en la casa, fue un robo a casa habitación, como lo denominan las autoridades, y no sé si por nada, porque tampoco Elena tiene nada en su casa, se llevaron la laptop y algunas cosas de muy poco valor, hasta donde sabemos”, declaró Haro para El Universal.

Leer más: No tengo opinión, son decisiones de otro país: AMLO por manifestaciones en Cuba

El hijo de Elena reiteró que al momento del robo el día domingo, no había nadie en el interior de la casa, por lo que se percataron del crimen hasta horas después, sin saber cómo lograron ingresar al domicilio.

“El robo fue entre 2:30 y cinco de la tarde, no sabemos por dónde se metieron, en eso están las autoridades; en cuanto nos dimos cuenta del robo, hablamos y a los tres minutos estaban aquí las autoridades, entonces se hizo toda la investigación, se levantó la denuncia y ya”, agregó.

Robo a Elena Poniatowska

La escritora mexicana indicó que el robo se realizó sin forzar cerraduras o romper vidrios, además de revolver sus pertenencias y dejar un completo caos, solo se llevaron una laptop.

La ganadora de Premio Cervantes 2014 dijo a La Jornada sentirse “un poco humillada” por el hurto del que fue víctima, explicó que le parece raro que los ladrones conocieran el lugar exacto de la casa donde suele trabajar.

Respecto a los probables responsables, Elena Poniatowska no hizo señalamientos, pero mencionó que por su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a recibir amenazas que aminoraron en los últimos tiempos.

Leer más: No necesitamos pacto de no agresión con Ebrard y Monreal: Sheinbaum

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación para tratar de dar con los responsables del robo a Poniatowska.