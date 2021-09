No habrá incremento de fondos para las alcaldías porque no hay recursos: Sheinbaum

Con el argumento de que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene una “caja guardada”, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó un incremento en los recursos para las alcaldías, que estrenarán administración sin fondos para operar.

Asimismo, aseguró que el salario de los trabajadores del Gobierno capitalino está garantizado, pero para lo demás cada alcalde entrante deberá revisar en qué estado recibe su demarcación.

“Ellos tienen que revisar, lo que está garantizado es el salario de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad y hay que revisar en cada una de las Alcaldías en qué situación se encuentran”, aseveró durante su conferencia de prensa virtual.

Ello, luego de que los alcaldes electos de oposición denunciaron irregularidades en las cuentas que han recibido por parte de las administraciones salientes, pues en el caso de la Miguel Hidalgo, ya hay adeudos de más de 80 millones de pesos por arriba del presupuesto de este año.

Asimismo, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Gabriela Cuevas, acusó que durante las mesas de transición con la Alcaldía saliente recibió cuentas desactualizadas, por lo que aún no sabe qué es lo que recibe.

“Lo que sí no hay ni para el Gobierno central ni para ninguna otra entidad, un incremento en los recursos, porque sencillamente no hay recursos, no es que tengamos una caja guardada, como también hacían en los Gobierno anteriores, es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México”, subrayó.

Sobre la cuerda floja

En este sentido, los integrantes de la Unión de Alcaldes de la CDMX (UNACDMX), conformada por los nueve alcaldes electos de oposición, anunció que auditarán todos los contratos otorgados por las administraciones salientes, pues solo han recibido información “inconsistente, parcial, incompleta y obsoleta”.

Incluso, el alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que, además de los adeudos por más de 80 millones de pesos, y la falta de recursos para llegar a fin de año, recientemente se compraron cámaras de videovigilancia por varios millones de pesos, y destacó que la administración de Abraham Borden Camacho, quien sustituye a Víctor Hugo Romo, sigue otorgado permisos y contratos para dejarlos sin recursos.

Leer más: SSa marca 80 mil muertos por Covid-19 en CDMX, pero la capital solo reporta 50 mil

Por otra parte, la UNACDMX anunció que buscarán reactivar las 192 estancias infantiles canceladas por Morena desde que inició el sexenio, pues destacaron que, al no haber sido remplazadas con otra cosa, redujo a la mitad la oferta de cuidado infantil en la capital, lo que terminó afectando a las madres trabajadoras, que no tienen con quién dejar a sus hijos, perdiendo incluso el empleo durante la pandemia.