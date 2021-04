"No habrá tema electoral en distribución de agua": Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió que la distribución del agua en la capital no depende de ningún tema electoral, pues sostuvo que ningún candidato puede exigirle a los ciudadans el acceso al servicio a cambio de su voto.

En conferencia, la mandataria local afirmó que han existido quejas de parte de algunos vecinos de la alcaldía Coyoacán, quienes afirman que hay aspirantes que han "prometido" llevar el agua como promesa de campaña.

En la misma demarcación, habitantes comentan que no se ha llegado a ningun acuerdo entre la ciudadanía y los funcionarios respecto a este tópico.

"Hay una parte de las pipas que las distribuye el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y otra parte que son las propias alcaldías y vamos a revisar este caso en particular con el alcalde que acaba de entrar para que pueda estar operando y poderle ayudar en lo que se requiera.

"Obviamente esto es para que no se distribuya de manera clientelar, no a cambio de votos, pues todos estamos en contra, sino que sea a partir del servicio que requiere la ciudadanía de suministro de agua y que haya una distribución equitativa a partir de las solicitudes que hay", declaró la científica.

Sheinbaum añadió que tambieñn se reportaron altercados de esta índole en la demarcación Tlalpan, por o que pidió a los capitalinos mantenerse vigilantes.

"Le pedimos a la ciudadanía que denuncie; o sea, si alguien les está coartando el derecho al agua por un voto, que denuncie, denuncie a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [...] no podemos permitir que haya una distribución de agua asociada a una clientela política", insistió la mandataria.

Ocupación hospitalaria en CDMX, al 31%: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 31%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 7 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 582, es decir, 99 espacios menos que en el registro del día 6 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 785, es decir, 14 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 615 mil 993, que representa un aumento de mil mil 547 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 94 más, que se agregaron a un total de 39 mil 806.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

La mandataria destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

No bajar la guardia es utilizar cubrebocas, mantener sana distancia en el espacio público y en caso de síntomas o haber estado en contacto con un positivo, realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir los resultados.



Sigamos así.#CDMXSinBajarLaGuardia — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2021

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.

No bajar la guardia es hacerse una prueba al tener síntomas o al haber estado en contacto con alguien positivo a #Covid19.



Envía prueba por SMS al 51515 para ubicar el punto más cercano. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2021