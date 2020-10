No hay necesidad de que se extinga la epidemia de Covid-19 para hablar de un rebrote: López-Gatell

México.- Mientras que, en Sinaloa, la Secretaría de Salud Estatal, anunció el cambio a color amarillo del semáforo epidemiológico, otras entidades están en fase de ascenso en contagios del nuevo coronavirus, por lo que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pidió a la población no confundirse, pues rebrote significa un cambio en la trayectoria de la epidemia y en México, así como en otros países, aún la epidemia no está controlada.

Destacó la importancia de visualizar comparativamente la epidemia en México, ya que es una situación que preocupa a todas las personas, a la comunidad de salud pública, las realidades que se viven en cada región, en cada país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por un lado, porque nos hacen ver con claridad el carácter masivo de esta epidemia y de esta pandemia pues todos los países del mundo están afectados, y porque se deben de visualizar los riesgos, pues desde mayo, La Secretaría de Salud en México ha insistido en el riesgo de un rebrote en México, de un repunte, de un cambio en la tendencia.

López-Gatell pidió a la población no confundirse, pues se ha visto en redes sociales y otros mecanismos de comunicación que no han tenido clara la nomenclatura y les preocupa que se hable de rebrote cuando no ven todavía un estado de control absoluto de la epidemia, no hay que confundirse, pues rebrote significa un cambio en la trayectoria de la epidemia.

Explicó que cuando se ven las distintas trayectorias de la epidemia, se pueden observar algunas curvas epidémicas que aumentaron de manera explosiva y luego disminuyeron como Italia, España, Francia, la de Reino Unido, y llegaron a un punto casi de control total, ninguna logró un control absoluto, ya que siguió habiendo transmisión, aunque en una intensidad menor, aclaró.

“En el caso de Rusia, solo por ilustrar con el caso ruso, en nuestro propio país tenemos múltiples curvas epidémicas con esta forma, con esta trayectoria, en donde hubo crecimiento en la epidemia, después hubo descenso, todavía a una intensidad muy considerable”, comentó.

En el caso de Rusia, mostró que son 40 casos por millón de habitantes, y luego de esta descendencia en contagios, se dio un rebrote, un repunte cuando no se había acabado la epidemia. Se le llamar rebrote porque la trayectoria, el cambio en el tiempo en la frecuencia de los casos registrados cada día era hacía abajo, era de disminución. “No hay necesidad de que se extinga la epidemia para hablar de un rebrote”, mencionó y agregó: “Entonces, por favor, no se confundan con esta idea de: ¿cómo es posible que se hable de rebrote cuando no se ha acabado la epidemia”.

López-Gatell pidió a la población no distraerse con ese tipo de interpretación, pues en México al igual que en todo el mundo, y en este momento en particular en el hemisferio norte, en donde está entrando el otoño y seguirá el invierno existe la posibilidad. Esta es una predicción que se ha hecho en el mundo y que se comunicó en mayo que, llegado el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, se podría dar exactamente un repunte, un cambio en la trayectoria.

“En este momento, en algunos estados de la República, estamos viendo trayectorias ascendentes, está aumentando el número de casos, a pesar de que en el conjunto del país tenemos once semanas consecutivas de descenso y que tenemos 26 entidades federativas que tienen una trayectoria de descenso, de reducción, tenemos algunas que están ahorita en una fase de ascenso que son: Nuevo León y Chihuahua, seguidas de Durango”, declaró.

Por ello, mencionó que se debe tener cuidado porque esto es algo que requiere recapitular, re pensar, re analizar las intervenciones de confinamiento, a partir del semáforo de riesgo Covid-19, haciendo caso a sus 10 indicadores, no solo a la ocupación hospitalaria, pidió.