No hay presupuesto para garantizar a los niños estar en las mejores condiciones en albergues: Godoy

La Ciudad de México no tiene el presupuesto necesario para garantizar que los menores se encuentran en las mejores condiciones en los albergues capitalinos, reconoció Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Asimismo, durante su participación en el Foro por el Derecho a vivir en familia, Godoy apuntó que ni teniendo los recursos necesarios para la contratación del personal necesario, se garantizaría que los infantes estén en las mejores condiciones, pues aseguró que “su primera opción es la familia”.

“No hay presupuesto público que alcance para que tengamos el personal adecuado, multidisciplinario, formado y certificado. Aun cuando lo tuviéramos, no se garantiza que el niño está en las mejores condiciones; su primera opción es la familia”, afirmó la fiscal general de la CDMX.

Sin embargo, acotó que, aunque la familia ampliada tiende a ser una buena alternativa para el cuidado de los menores, “no encontramos siempre familia que quiere adoptar”.

Aunque destacó que este miércoles inició la capacitación de los funcionarios de la FGJCDMX en los “Lineamientos de estándares y procedimientos de Justicia amigable para el abordaje Integral y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el contexto de las diligencias de investigación”, impartido por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf).

En tanto que las declaraciones de la fiscal se dan a días de que salió a la luz una serie de agresiones contra menores en el albergue “San Bernabé” de la CDMX, donde supuestamente los niños eran amarrados del cuello a los pies por “portarse mal”, además de tener que lavar su propia ropa y limpiar las instalaciones, a falta de presupuesto para contratar personal, mientras que a quienes se orinaban encima se les tomaban fotografías humillantes como prueba de que hubo intervención por el hecho.

Aceleran su paso por “el sistema”

Por otra parte, Ernestina Godoy destacó la disminución de menores en el área de estancia prolongada de la Agencia 59, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en el Centro de Estancia Transitoria.

Al respecto, destacó que anteriormente se tenían en promedio 80 menores de edad, mientras que durante el año pasado la cifra se redujo a 27, y es que recalcó que los niños pueden pasar hasta años en este sistema.

Asimismo, reiteró que, aunque preferirían no tenerlos en los cuneros o en las estancias, en muchas ocasiones es difícil “colocarlos” en un hogar, pues o la familia ampliada, ya sean abuelos o tíos, no quieren adoptarlos o no son hallados, o aunque quieran no pueden garantizar a la FGJCDMX que los menores estarán en las mejores condiciones bajo su cuidado.