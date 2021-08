No hay razón para remover a Martí Batres: Sheinbaum sobre petición de UNACDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que no hay razón para remover al secretario de Gobierno, Martí Batres, como solicitaron los alcaldes electos de oposición luego del enfrentamiento de ayer afuera del Congreso capitalino.

Y es que hoy por la mañana los de oposición, integrantes de la Unión de Alcaldías de la CDMX (UNACDMX), afirmaron que Batres estuvo detrás de la agresión que sufrieron por parte de policías capitalinos cuando intentaban entrar a la sede legislativa.

Mientras que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió la renuncia de Martí Batres, así como una disculpa por parte de Claudia Sheinbaum.

“No hay razón alguna, ninguna razón, yo más bien pienso que no podemos hacer de la política un circo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por la ciudad, por los habitantes de la ciudad”, afirmó la titular de la CDMX.

Asimismo, aunque lamentó la violencia que mostraron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reiteró el llamado a las reuniones de trabajo uno a uno de una hora que están agendadas desde hace varios días para los próximos 2, 3 y 6 de septiembre.

En tanto que por ello aseguró que no tienen razón de ser los llamados al diálogo de la UNACDMX, pues dijo que ya existen esas reuniones y que se realizarán incluso antes de que tomen protesta; mientras que esos llamados ocurrieron desde junio, con la finalidad de iniciar la transición en sus alcaldías al recibir la constancia de mayoría, como era costumbre, y no solo un mes antes de que inicien labores, como será este año.

“Obviamente se condena cualquier violencia, agresión que se haya sufrido, hay que hacer una investigación para saber exactamente qué pasó. Lo que me llama la atención es por qué no se llamó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para entrar -prácticamente todas las diputadas y diputados entraron- entonces lo que no entiendo es por qué no se buscó al secretario de Gobierno que en ese momento estaba reunido con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos”, afirmó.

Los puntos del enfrentamiento

Además del cambio del inicio oficial de las mesas de entrega recepción en las alcaldías, que la Contraloría General cambió este año al 1 de septiembre, para esperar a que el Tribunal Electoral terminara con las impugnaciónes, al desencuentro se sumó la negativa de Sheinbaum a recibir a los alcaldes electos de oposición.

Y es que desde el principio buscaron una reunión para tratar temas como la asignación del presupuesto para el próximo año, que buscan aumentar y redistribuir, así como la conformación de cuerpos policiales locales como el Blindar BJ en la Benito Juárez o el de Iztapalapa.

Mientras que lo último que se sumó a esto, cuando tras las reuniones que mantuvieron los próximos gobernantes con Batres, pareció que se aligeraban las tensiones, fueron las iniciativas de reforma a la Ley de Publicidad Exterior y la homologación de la imagen de las instituciones de Seguridad de la CDMX.

Ello, pues mientras la primera les quitaría la posibilidad de decidir respecto a las licencias de publicidad en sus demarcaciones, para pasar esa función al Gobierno central con la idea de estandarizar la publicidad en toda la ciudad, la segunda, que aprobó ayer el Congreso local, busca que todas las corporaciones públicas tengan el mismo uniforme e imagen en patrullas e instalaciones, lo que acabaría con el programa en Benito Juárez e Iztapalapa y que buscaba replicar UNACDMX.

Ante esto, fue que ocurrió el enfrentamiento de ayer, pues varios de los alcaldes electos intentaban entrar al palacio legislativo de Donceles para dialogar con las distintas fuerzas políticas e impedir que el Pleno votara dichas iniciativas, llegando a un acuerdo con la Junta de Coordinación Política para modificar el dictamen y permitirles “personalizar” las patrullas con el nombre de la demarcación y el logo de la Alcaldía.