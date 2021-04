"No me destruya": diputado de Morena suplica a madre de adolescente presuntamente abusado

CDMX.- Tras darse a conocer que el diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona fue acusado de abuso sexual por parte de un adolescente de 15 años, ha salido a la luz un audio en el que el legislador de Puebla intenta negociar con la madre del menor, a quien le suplica que "no lo destruya".

El audio fue revelado este miércoles en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, junto a otro audio donde se escucha a la presunta víctima relatar cómo el diputado Saúl Huerta lo agredió sexualmente en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En la supuesta llamada entre el morenista y la madre del adolescente, Huerta Corona le suplica que no lo perjudique, a la vez que asegura que no le hizo nada a menor e incluso le pide que lo lleve a un médico para corroborarlo.

Llévelo con un médico, no le hice absolutamente nada. Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir", dice el diputado federal en busca de la reelección.

Leer más: ¡Precaución! Continúa alta concentración de ozono y mala calidad del aire en CDMX

"Pues mire usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. Mire, la otra opción es que ahorita yo voy para México y hablamos allá, y usted me entrega bien a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito, un acoso sexual, cuando el niño tiene 15 años, yo tuve el error de habérselo prestado", le responde la madre.

El legislador Saúl Huerta se muestra dispuesto a reunirse con la mujer y le propone llegar a un acuerdo económico que pagará "con creces", pero insiste en que no se reúnan en la alcaldía Cuauhtémoc, sino en un hotel o el lugar que ella señale.

Aquí en el hotel donde estoy, o en donde usted me diga. Fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo acuerdo económico, yo se lo suplico, yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya, se lo suplico, por favor".

"No, imagínese, usted me dice 'no me destruya' y usted quería destruir a mi hijo", responde la madre del adolescente con evidente indignación, a lo que él responde: 'se lo juro que no le hice nada. Él malinterpretó las cosas'".

La denuncia contra Saúl Huerta

La madrugada de ayer 21 de abril el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido en un hotel ubicado en la colonia Juárez, luego de que el adolescente acudiera con el personal del inmueble a pedir ayuda y acusar al diputado.

Sin embargo, a las pocas horas el morenista fue puesto en libertad por el fuero constitucional que tiene como diputado federal, aunque él aseguró en un video que nunca recurrió al fuero, sino que no hubo pruebas en su contra.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, confirmó la liberación e informó que inició una carpeta de investigación, y en caso de reunir pruebas contra el legislador solicitarán un juicio para desaforarlo.

En su denuncia, el adolescente de 15 años relató que se había reunido con el diputado de Morena debido a que lo contrató como su ayudante. Antes de acudir al hotel, el funcionario le dio un refresco que le supo amargo, y a los minutos comenzó a sentirse mal.

"Me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama. Cuando me bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas, entonces ya como pude llegué a la habitación", relata el menor.

Leer más: Movilizaciones CDMX: inconformes se manifiestan en tres alcaldías

Una vez allí, el adolescente recuerda haberse acostado y ver al diputado de Puebla entrar al baño. Al salir, ya se encontraba desnudo, luego le baja su pantalón hasta la rodilla y comienza a hacerle tocamientos, según el testimonio.

Cabe señalar que Saúl Huerta se encuentra en busca de la reelección por la diputación federal del distrito 11 en Puebla, con el partido de Morena, por lo que está con licencia de su cargo de diputado.