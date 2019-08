"No olviden a mi niña", hombre marchó por su hija desaparecida

CDMX.- A través de redes sociales circulan las imágenes de un hombre de tercera quedad que marchó junto a colectivos feministas, con brillantina rosa y un letrero con la leyenda "No me olviden, falto yo", busca a su hija desaparecida.

El hombre que conmovió internet lanzando brillantina en la manifestación feminista, busca a su hija desaparecida.

Las imágenes se viralizaron en Facebook, se muestra a un señor arrojando diamantina al aire con el letrero de su hija desaparecida de nombre Esmeralda.

El hombre se unió a la marcha de mujeres para exigir justicia por las víctimas de algún crimen.

No me voy a cansar de seguir buscando a mi hija hasta encontrarla o hasta que ya me muera yo