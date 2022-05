No puede tolerarse violencia hacia las mujeres en las escuelas: Sheinbaum

En la presentación del Programa para la Prevención de las Violencias y el Consumo de Sustancias, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este jueves que no puede tolerarse que se haga costumbre la violencia hacia las adolescentes en las secundarias.

En su mensaje, la mandataria capitalina expresó que además de la relevancia de hablar del peligro de las adicciones, es importante que se hable de la violencia hacia las mujeres, compañeras de escuela.

Eso no puede tolerarse, que se haga costumbre algo que es violencia, puntualizó Sheinbaum en la secundaria 85 “República de Francia”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum les dijo a estudiantes de secundaria que es importante que se hable de las adicciones en las escuelas, que si tienen cerca a un amigo o amiga que de alguna manera se ha vinculado con alguna droga, es importante que se hable, porque si no se habla se esconde y sigue ocurriendo.

Y es importante que haya capacitación para maestros, padres de familia y estudiantes, que se conozca el impacto que puede tener la adicción a las drogas, sostuvo la mandataria capitalina.

Y también que se hable de la violencia hacia las mujeres, hacia las compañeras en la escuela, abundó la científica de la UNAM.

"Eso no puede tolerarse, no puede tolerarse que se haga costumbre algo que es violencia. Que si tienen un novio ustedes y les pide su celular para ver qué es lo que traen en el celular, eso no está bien", eso es violencia, subrayó.

Lo mejor es hablar, es dialogar, y a veces no sabemos como hacerlo, apuntó la jefa de Gobierno, y este programa incluye justo guías para apoyar a los estudiantes de secundaria ara resolver problemas.

No es bueno estar todo el día en celular: Sheinbaum

Pidio además a estudiantes de secundaria que le hagan caso a sus maestros y no estén pegados todo el día al teléfono celular.

"No hay que estar pegado al celular todo el día, no es bueno, hay que jugar, hay divertirse, de otra manera estaos todo el día pendientes del celular", señaló en la secundaria 85 “República de Francia”, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Es muy importante que después de la pandemia de COVID-19 tengamos actividades colectivas, que tengan que ver con los juegos, con la diversión, con platicar, con comunicar, expresó Sheinbaum en la presentación del Programa para la Prevención de las Violencias y el Consumo de Sustancias en Escuelas Secundarias.

La jefa de Gobierno reiteró que la educación pública es la mejor, y por eso en la capital se brinda apoyo para estudiantes a través del programa Bienestar para Niños y Niñas Mi Beca para Empezar.

La alcaldesa de la Ciudad de México señaló que 1 millón 200 mil niñas y niños tienen apoyo para lo que se requiera en la familia, algo muy importante y que solo se hace en la capital del país. Otro programa que destacó Sheinbaum es La Escuela es Nuestra, que surgió en la ciudad y ahora se extendió a todos el país.

"Ahora estamos impulsando un nuevo programa, vamos a poner wifi en todas las escuelas públicas de la Ciudad de México", apuntó la mandataria capitalina.

"Como saben, tenemos wifi gratis en todos los postes del C5, en los PILARES, en distintos lugares, y ahora vamos a unidades habitacionales y escuelas públicas. Va a haber internet en el entro de cómputo que tienen las secundarias y en espacios públicos".

Y el día de hoy nos traen una maravillosa noticia, agregó Sheinbaum, que es este programa especial para atender, combatir la adicción, o la drogadicción, como ustedes quieran verlo, el acercamiento a las drogas de los jóvenes, evitarlo y al mismo tiempo disminuir la violencia en las escuelas.

“Construir la paz no solamente es atacar delincuentes, es construir una Cultura de Paz desde las escuelas y desde el ambiente familiar, así que eso es lo que nos traen Rosa Icela, Luis Humberto y por eso nuestro mayor agradecimiento para construir una Ciudad de Paz”, apuntó la madantaria capitalina.