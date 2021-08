¿No querían regreso a clases? Padres desairan a la SEP con limpieza de escuelas

CDMX.- Padres y madres de familia ignoraron el llamado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar la limpieza en las escuelas de sus hijos previo al regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto.

Lizeth Narciso, madre de familia, acudió con cubeta en mano y un trapo en punto de las 8:00 horas a la primaria Bernal Díaz del Castillo, esperó 30 minutos, y al ver que ningún otro padre se presentó para hacer la limpieza, se retiró a su casa.

Detrás de la puerta principal de la escuela ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México quedaron bancas con polvo, patios llenos de hojas, paredes con humedad, hierba crecida. y escaleras y barandales despintados.

Lizeth es tía de Evan, un alumno de quinto grado, quien, por seguridad, sus familiares han determinado que no pisará las aulas hasta considerar que hay condiciones sanitarias adecuadas contra el contagio de Covid.

Sin embargo, explica su tía que ella aceptó hacer labor de limpieza por solidaridad con los amigos y compañeros de su sobrino.

"Por seguridad, decidimos no enviar al niño, pero vine para ayudar a limpiar, pues los padres comentan que por el abandono hasta hay ratas. Los niños que vengan se merecen estudiar en lugares al menos limpios", dice.

"La vez pasada, los padres votaron por no abrir. Ahora tampoco quieren, pero dicen las maestras que tienen que regresar a clases y las mamás no quieren mandar a sus niños", agrega.

A cuenta gotas, poco más tarde llegaron cinco tutores más.

En el grupo de WhatsApp, varios externaron su queja de que, a raíz de la pandemia, algunos padres y autoridades del plantel abrieron las aulas, pero debido a la baja concurrencia se determinó que la limpieza, programada para del 11 al 13 de agosto a nivel nacional, quedaría suspendida hasta nuevo aviso en esta primaria.

Son pocas madres y padres quienes acuden a limpiar las escuelas. Foto: Cuartoscuro

'¿Limpiar? ¿Para qué?'

Cruzando los límites entre la capital del país y el Estado de México, en la primaria Juan de Dios Rodríguez Heredia, un padre de familia se acercó y dijo que sólo lo hizo por curiosidad, para ver quién había atendido a la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al primer día de actividades de los Comités Participativos de Salud Escolar.

Natael Ramírez, quien tiene hijos en esa primaria ubicada en el municipio de Tlalnepantla, asegura que no los mandará al reinicio de clases presenciales, el próximo 30 de agosto, por considerar que es peligroso.

"¿Y qué, que lo diga el Presidente? Necesitamos ver el apoyo a la situación y la economía de todos. Vamos a decir que van a ir cinco, seis, siete, ocho, hasta 15 personas, pero no va a ir la mayoría de la gente. No podemos arriesgarlos ¿Limpiar? ¿Para qué?, si los niños no van a ir", justifica.

"Sí, a nadie más que a nosotros nos va a convenir a que los niños estudien, pero a la vez, la enfermedad va a ser para nosotros mismos, porque no nada más se van a contagiar ellos, van a contagiar a todos aquellos que están en la escuela y dentro de nuestras casas también".

Dicho esto, Natael observa hacia el interior a través de un hueco entre la pared y el portón. La escuela está visiblemente sucia. Las ventanas acumulan lodo y hay basura en los patios.

A la primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en Tlalnepantla, tampoco acudieron padres de familia en este primer día de actividades.

En el preescolar Rosario Castellanos, del mismo municipio, tampoco se registró asistencia para limpieza.

En tanto, en la primaria Obrero Mexicano, personal del plantel informó que no acudieron más de 20 personas, mientras la convocatoria fue para los seis grados, y que en cada grupo al menos están inscritas 35 personas.

La SEP convocó el martes a las comunidades escolares del país a colaborar en las jornadas de limpieza, para un regreso seguro a las escuelas.

"La Secretaría de Educación Pública expresa que existen las condiciones propicias para retomar las actividades en las aulas a partir del próximo 30 de agosto", indicó la dependencia.

Pero Gaspar tiene "otros datos", pues advierte que la ausencia de los padres de familia en las escuelas podría ser una "pintadita" de lo que se podría ver a finales de este mes en las aulas.