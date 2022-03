No se dejen malinformar con fake news, dice Sheinbaum a famosos por Tren Maya de AMLO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este miércoles que cantantes, actores, músicos y ecologistas que protestan por el Tren Maya están mal informados y les pidió que no se dejen malinformar por "fake news".

"Yo les recomendaría que se informen bien, tanto de esta obra del Tren Maya como de todas las acciones que ha emprendido el Gobierno de México, y nostros también, en materia ambiental", expresó la mandataria capitalina, en conferencia de prensa, tras la presentación de Escuela de Código de PILARES.

La jefa de Gobierno destacó el decreto publicado el martes para designar área protegida al Lago de Texcoco, y resaltó que si se hubiera construido el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, más de 250 especies de aves no hubieran tenido cuerpo de agua para hacer su migración.

Ahí se está haciendo la recuperación de 14 mil hectáreas, imagínense lo que eso significa para la Zona Metropolitana del Valle de México, 14 mil hectáreas de recuperación ambiental, subrayó la científica de la UNAM.

También mencionó como acciones del Gobierno de México en materia ambiental que en el país se prohibió el fracking y el uso de transgénicos, y no hay nuevos permisos para la minería a cielo abierto.

Sheinbaum insistió a los famosos que se informen de los beneficios ambientales y de programas como Sembrando Vida.

La jefa de Gobierno apuntó que en el caso de la Ciudad de México se han constuído parques, existe el programa Basura Cero y se ha dado especial atención a los suelos de conservación.

"Mi recomendación es que se informen bien, que no se dejen malinformar, que no usen las fake news como su fuente de información, que realmente revisen, investiguen lo que se está haciendo en materia ambiental por parte del Gobierno de México", apuntó la mandataria capitalina.

Sheinbaum también se refirió a la recuperación de la zona ecológica para disfrute de la Islas Marías, como un parque ecoturístico, y la recuperación de espacios naturales en beneficios de las comunidades indígenas.

"No se dejen llevar por la fake news, no se dejen llevar solo por los que malinforman, algunos que no quieren estas obras tan importantes para el país, que vayan a fondo, que es lo que un ambientalista o un ecologista debe hacer", señaló.

Impacto ambiental de Tren Maya

Claudia Sheibaum refirió que toda obra o acción que se realice sobre la naturaleza tiene un impacto ambiental, y lo que se debe buscar es, hasta cierto punto, el equilibrio, como ocurre con el Tren Maya.

Señaló que la manifestación de impacto ambiental de cualquier obra dice que hay que hacer obras de mitigación, de tal manera que se puedan restaurar, incluso ampliar, los servicios ambientales que existían previamente.

"Eso es justamente lo que está ocurriendo en el Tren Maya, lo explicó incluso el Presidente en uno de los vuelos que hace de supervisión", advirtió Sheinbaum.

"Va a haber una afectación pero esa afectación va a ser compensada con la declaratoria de Áreas Protegidas, justamente en el sureste, y también la reforestación de muchas otras áreas en la zona", expuso la alcaldesa de la Ciudad de México.

Sheinbaum señaló que cuando se hace una calle, o una ciclovía, o hasta la planta solar que se construye en la Central de Abasto, se requiere de un estudio de impacto ambiental y se hacen obras de mitigación, como en el caso de los edificios de más de 10 mil metros cuadrados en la Ciudad de México.

Una obra de restauración ecológica también tiene un informe preventivo para restaurar los servicios ambientales que se han perdido.

"Cualquier obra, y eso es lo que se hace en cualquier lugar del mundo, cualquier obra, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tuvo también su estudio de impacto ambiental, y el Tren Maya tiene su manifestación de impacto ambiental y sus medidas planteadas que tiene que restaurar los servicios ambientales perdidos", sostuvo.

Artistas contra Tren Maya y AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó una campaña de activistas, actrices, actores y cantantes que, a través de un video en redes sociales, se pronunciaron en contra de las obras del Tren Maya.

“Convencen o contratan a ambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, afirmó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.



Este 22 de marzo, una serie de videos fueron difundidos en redes sociales donde famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán y Bárbara Mori se unieron a la campaña "Selvame Del Tren".



Esa campaña surgió debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según aseguran, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.



Acusaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.



En respuesta, López Obrador dijo que se están sembrando como nunca árboles -“200.000 hectáreas”- y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas.