"No se mide la señora", AMLO niega su intromisión en la suspensión de Sandra Cuevas en Cuauhtémoc

Tras las recientes declaraciones de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc suspendida del cargo temporalmente mientras es investigada por robo, abuso de autoridad, lesiones y discriminación contra dos agentes de la SSC, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ella miente y no se mide con sus dichos pues ni él o Claudia Sheinbaum están detrás de su suspensión.

En entrevista con Ricardo Rocha en Grupo Fórmula, la integrante de UNACDMX, quien hace poco fue criticada y también será investigada por lanzar pelotas con billetes de quinientos pesos a los asistentes de un evento en la demarcación, aseguró una vez más que todo el caso de los uniformados es una "persecución política en su contra por parte del Gobierno de la Ciudad de México".

En esta ocasión, Cuevas escaló sus acusaciones y denunció publicamente con nombre, apellido y cargo que todo es un tema político contra la oposición, orquestado por Sheinbaum Pardo, a fin de regresar la administración de Cuauhtémoc "a manos de Morena" y con ello entregársela a su jefe AMLO.

"Esto está totalmente planeado, diseñado y montado por la jefa de Gobierno que quiere a toda costa recuperar la alcaldía Cuautémoc para entregársela nuevamente a su patrón, a su jefe, Andrés Manuel López Obrador", refirió en la entrevista realizada ayer.

Incluso, la partidaria de oposición refirió que la jefa de Gobierno la invitó personalmente, así como a través de tres personas de su fracción y entera confianza, a "regresar a Morena" y poder pasar su voto popular a la afamada Cuarta Transformación. Situación a la cual siempre respondió lo mismo: no.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles en conferencia de prensa que Sandra Cuevas miente con dichos que apuntan a que él y Sheimbaun recurren a acciones para desaparecer a la gente que les resulta incómoda en sus proyectos.

"Ayer estar viendo, no sé por qué, que detuvieron, más que nada le suspendieron el cargo a la jefa delegacional , la alcaldesa, Sandra Cuevas. Bueno, la escuché en una declaración; nada más para decirles que yo no tengo que ver absolutamente nada, y además decirle, con todo respeto, que está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas", manifestó el titular del Ejecutivo federal.

Cuevas asegura que hay dos formas en que el Presidente de la República Mexicana y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México implementan para silenciar a una persona incómoda o cuyas acciones les incomoda: "uno desapareciéndola, quitándole la vida, como ocurre con a muchos periodistas". La otra serían las persecuciones políticas.

"No se mide la señora, pero no solo es ella, por eso no podemos quedarnos callados, porque es esa la podredumbre, el conservadurismo", finalizó López Obrador en tanto que Sandra Cuevas aseguró que seguirá luchando en su audiencia del jueves, donde por primera vez contará ante a FGJCDMX su versión de los hechos, contra las instituciones que a su parecer son usadas indebidamente por parte de la jefa de Gobierno.