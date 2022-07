No sé por qué tengan tanto temor: Sheinbaum a oposición por acusaciones de campaña anticipada

Ante las críticas del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusándola de actos anticipados de campaña, y las diversas denuncias por su participación en diversos actos proselitistas, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que la oposición “le tiene miedo”.

Asimismo, Sheinbaum rechazó haber violado la ley, pese a los diversos llamados de atención del Instituto Nacional Electoral (INE), y afirmó que la ciudadanía está contenta con su administración al frente de la CDMX.

“No sé qué miedo me tengan porque nosotros no hemos violado ninguna ley, no sé por qué tengan tanto temor”, afirmó Sheinbaum este lunes.

Además, aseguró que su gestión en el Gobierno de la Ciudad de México está “haciendo las cosas que tenemos que hacer”, a la vez que reiteró que sus viajes a otras entidades para participar en actos de candidatos de Morena o eventos de su partido la distraigan de su trabajo al frente de la administración local.

Y es que mientras el jueves pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Sheinbaum no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña por su participación en diversos actos proselitistas de candidatos de Morena en otros estados, un día antes la Sala Especializada del mismo tribunal confirmó una sentencia emitida por el INE por violar la veda electoral de la Consulta de Revocación de Mandato, al llamar a la participación ciudadana en varias ocasiones.

Entretanto, la oposición ha denunciado a la jefa de Gobierno por varios tuits en los que promovió el voto en la consulta o la imagen del presidente López Obrador, violando también la veda, además de que el TEPJF también reiteró otra acción contra Sheinbaum y el secretario de Gobierno Martí Batres por su participación en la asamblea morenista en el Monumento a la Revolución, que tenía como llamado la Reforma Eléctrica y terminó siendo en promoción de AMLO.

Mientras que su “mensaje” a la oposición, a quienes en reiteradas ocasiones ha acusado de corruptos y negligentes, se da el mismo día en que un cortocircuito obligó a la suspensión del servicio durante varias horas en la Línea 2 del Metro CDMX, en un acto en el que no descartó que haya habido sabotaje.

Te recomendamos leer:

En tanto que también este viernes la Línea 9 registró un cortocircuito entre las estaciones Mixiuhca y Velódromo, que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) achacó a un paraguas tirado en la zona de vías, por lo que relanzó su campaña para que los usuarios agarren bien sus pertenencias al interior de las instalaciones.