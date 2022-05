No somos nido de corrupción, o presenten las denuncias: IECM; aplicará reestructuración de Morena

Con el reto a los diputados de Morena a que presenten las denuncias correspondientes, si tienen pruebas sobre las cuotas al interior del organismo, o el nepotismo que acusan, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) anunciaron la reestructura según la reforma aprobada esta mañana.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales destacaron que, aunque la reforma aprobada este viernes en el Congreso CDMX causará afectaciones grandes en el instituto, será hasta concluir el análisis organizaciones que implementar que sepan bien a bien cuántas personas serán despedidas y realmente cuántos recursos podrá dejar de percibir.

Y es que la consejera presidenta Patricia Avendaño destacó que, a diferencia de los demás OPLEs (Organismo Público Local Electoral) del país, el de la CDMX no tiene “año electoral” y “año normal”, pues cuando no hay comicios locales que organizar aún debe encargarse de la consulta de Presupuesto Participativo.

Asimismo, Avendaño destacó que, pese al recorte de cinco áreas técnicas ordenado por Morena en el Congreso CDMX, el IECM garantiza que seguirá cumpliendo con sus tareas constitucionales, a la par de garantizar la protección a los derechos laborales del personal que resulte afectado por el recorte.

Aunque destacaron que, a la par de la revisión a la estructura que realizarán en los próximos meses, en cumplimiento con lo dispuesto por el Congreso CDMX, interpondrán diversos recursos contra la constitucionalidad de la reforma, pues ciertos puntos en especial atacan la independencia del organismo, dada por la ley.

Sin embargo, aunque los integrantes del Consejo General evitaron hablar sobre cifras de despidos, pues aún no se sabe cuántas plazas tendrían que recortar, la presidenta acotó que el IECM no cuenta con el presupuesto necesario para el pago de las liquidaciones, pues es algo que no estaba contemplado.

En este sentido, resaltaron que la iniciativa presentada por el diputado morenista Carlos Hernández, supuestamente a fin de generar ahorros eliminando áreas con tareas “duplicadas”, no fue analizada a detalle, pues aunque aseguran que se evitará el gasto de 50 millones de pesos, es una falacia, pues ni se puede eliminar de tajo al personal, ya que no contemplaron las liquidaciones, ni se puede simplemente aventar las tareas importantes a otra área o simplemente dejar de hacerlas.

Al respecto, el consejero Bernando Valle apuntó además que el recorte es un gran riesgo para las elecciones, pues aunque éstas no dependan de un solo departamento, sino del IECM en conjunto, la eliminación del Área Técnica de Archivo y Logística dejará “ciego” al Consejo General, pues es a través de ésta que cada unidad territorial informa al organismo sobre las incidencias y, ahora, tardará más en llegar la información, con el peligro de pasar de ser un reporte en tiempo real, a un informe posterior.

Por último, durante la conferencia en la que la mayoría de los consejeros rechazaron las supuestas asignaciones de plazas por nepotismo o por cuotas partidistas, que los de Morena tanto recalcaron durante la sesión legislativa de 22 horas, y en el planteamiento de la reforma, los del IECM subrayaron el reto de “si tienen pruebas, que las presenten”.

A la par, destacaron que, contrario a lo que también afirmó Carlos Hernández, la Unidad de Contraloría y Fiscalízación no tiene sus tareas duplicadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), sino que ambas cumplen funciones muy diversas, siendo que los partidos con registro local solo son auditados por el IECM.

Y es que en su turno de responder preguntas la consejera Carolina del Ángel Cruz resaltó, no solo el profesionalismo de quienes trabajan en el instituto, sino que destacó que los empleados de confianza forman parte del servicio profesional de carrera electoral, con años de experiencia como respaldo, mientras que los administrativos entran por examen de oposición a través de una convocatoria pública, negando también la contratación de familiares.