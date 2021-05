"No te preocupes, veré por mis hermanos": hijo de víctima en colapso del Metro CDMX

Ciudad de México.- "Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones", son las primeras palabras de una carta que el hijo mayor de Araceli Linares dedicó a su memoria, tras fallecer debido al accidente del Metro CDMX.

El mayor de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres, expresó a la memoria de su madre que no debía preocuparse por sus hijos porque él vería por ellos como vió por ella en vida.

"TE AMO Y MUY PRONTO ESPERO ENCONTRARTE EN DONDE JAMAS NOS PODRÁN VOLVER A SEPARAR", concluyó el joven tras permanecer pendiente del estado crítico de su madre al permecer en terapia intensiva en el Hospital del ISSSTE de Tláhuac.

HIJA MAYOR

"Mamita hermosa, saliste a trabajar para seguir dándole sustento a tus cachorros y no regresaste. Nunca creí verte en un hospital, nunca me pasó por la cabeza que te perdería a tu corta edad, tenías 52 años, y te quedaba una vida por delante", compartió Neezli, la hija mayor de Araceli.

La joven refiere que ella y sus tres hermanos aún tenían que festejarle a su madre su cumpleaños atrasado y el Día de las Madres. Aquella noche del lunes 3 de mayo, Araceli debió bajar del tren en la Línea 12 y regresar a su hogar en compañía de su familia para ver si sus hijos terminaron o no los deberes de la casa; ella cocinaría enmoladas para la cena.

"Tú eras mi Esperancita y yo tú míster araña, pero tú nos enseñaste a estar unidos a mis hermanos y a mí; poco a poquito nos preparaste para el momento en el que no te volveríamos a ver aunque nunca se termina de enseñar a cómo dejarte ir".

La hija mayor de Araceli explica que pudo despedirse de ella y hacerle saber que estuvo con ella hasta el último momento, pudo agarrarle la mano y decirle cosas sobre lo que está aprendiendo a hacer y que entre todos verán por el futuro de su hermano Marvin, el más chico de todos y menor de edad.

"Lo vamos a criar como lo hiciste tú con nosotros, vamos a hacer que te sientas más que orgullosa de nosotros y ya estás al lado de tu mami y nos van a cuidar juntas desde el cielo. No es un adiós mami es un hasta luego, nos volveremos a ver ma".

Neezli sabe que esto no es un adiós sino un hasta pronto con su madre, "vamos a ser fuertes tu marsupial y tu mister araña porque tenemos mono que cuidar tal cual tú lo hiciste con nosotros. Te amo y te mando mil besos hasta el cielo, mamita hermosa", concluyó.