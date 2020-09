No tenía registro bar donde desaparecieron jóvenes en Azcapotzalco

CDMX.- El bar "El Barquito", a donde acudieron Karla y Cristoper antes de desaparecer, no tiene registro alguno como negocio ante la Alcaldía de Azcapotzalco, informó el alcalde, Vidal Llerenas Morales.

"No era un establecimiento mercantil, no tenía ningún permiso, no sabemos bien para qué lo usaban, no pudimos incluso haberlo verificado porque no era un establecimiento y aparentemente alguien ahí se les ocurre organizar una fiesta de carácter clandestino", indicó.

Señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones y que ellos colaboran en lo que les piden.

Karla y Cristoper desaparecieron por la madrugada del 29 de agosto después de una balacera ocurrida en una fiesta en el bar 'El Barquito', ubicada en la avenida Tezozómoc, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.

Karla desapareció en el bar El Barquito / Foto: Especial

Tras las detonaciones y la movilización de las personas que estaban en el lugar ya no se tuvo conocimiento del paradero de los dos jóvenes de 20 años, que no se conocían entre sí.

De acuerdo con el último reporte de la FGJ, cuentan con una línea de investigación en la que están trabajando, sin embargo, no informó cuál es para evitar el entorpecimiento de las indagatorias, indicaron.

Cristofer fue visto por última vez en Azcapotzalco / Foto: Especial

El presidente de Azcapotzalco indicó que durante la pandemia seis bares han sido cerrados por abrir de forma clandestina.

Pero no solo los establecimientos son los que llevan a cabo actividades donde hay aglomeraciones, dijo.

Personas hacen reuniones familiares con una gran cantidad de personas por lo que piden a los habitantes denunciar cualquier actividad no permitida como fiestas en bares o en casas para evitarlas, indicó.