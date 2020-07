"No vamos a dejar a AMLO en paz hasta que cumpla"

CDMX.- Al retirar el plantón que mantenían frente a Palacio Nacional, familiares de personas desaparecidas advirtieron que se van frustradas por la falta de acuerdos y que no dejarán de exigirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador todo lo que prometió a las víctimas.

En conferencia de prensa, enfatizaron que no se retiran porque lograron la renuncia de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, o porque el Gobierno haya atendido sus demandas, sino por el desgaste y el deterioro de las condiciones de salud de varias personas participantes.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Nos vamos frustradas, nos vamos molestas, porque si bien provocamos la renuncia de Mara, de ahí en fuera, uno que otro punto se cumplió, pero en sí no hubo acuerdos firmados como tal", señaló Karla Pérez Guerrero, familiar de víctima e integrante del Colectivo por la Paz.

"Estas situaciones de salud aumentan nuestros riesgos de complicación ante un eventual contagio de Covid, por lo que de manera responsable decidimos modificar nuestra estrategia de lucha. Queremos enfatizar que el Gobierno federal no a respondido a todas nuestras denuncias, por lo que no cesaremos en la lucha".

Como lo anunciaron ayer, alrededor de 50 familiares de personas desaparecidas levantaron este mediodía el plantón que instalaron hace 28 días para exigir una reunión con el Presidente, garantizar el funcionamiento de la CEAV y hacer cumplen la Ley General de Atención a Víctimas.

En la Plaza de la Constitución, María Guadalupe Rodríguez Narciso, del colectivo Padres Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Guerrero, afirmó que aún están esperando el cambio que prometió López Obrador en este tema.

"Le quiero decir al Presidente que no lo vamos a dejar en paz hasta que cumpla sus palabras cuando anduvo de candidato, que nada sin las víctimas, que todo el trabajo se iba a hacer con las víctimas, y que no había límite de presupuesto para búsquedas, y eso nos llenó de una esperanza. En él teníamos la esperanza de un cambio y no nos recibió", acusó.

"(Por eso) todas las compañeras que permanecimos aquí (...) no lo vamos a dejar en paz hasta que cumpla sus promesas y todas sus palabras que nos dijo. No lo vamos a dejar en paz, y que ni crea que porque está encerrado ahí, en ese edificio no le vamos a dejar de exigir, porque sus palabras se deben de cumplir, porque nosotros teníamos esa esperanza en él.

María Teresa Valadez, de Sonora, exigió que la persona que sea nombrada en la CEAV no sólo esté preparada, sino que sea una sensible al dolor de las víctimas y esté dispuesta a ayudar a las familias, ya que Gómez "no supo cargar ese costal que traía en el lomo".

También puedes leer:

Jueza ordena liberar a El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos

Quién es El Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa