“No vamos a hacer nada en contra de la gente”: Sheinbaum sobre proyecto del Estadio Azteca

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la realización del proyecto Conjunto Estadio Azteca dependerá de la aceptación o no de los vecinos en las zonas aledañas al proyecto.

“No vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, nada; pero también, si se presenta un proyecto, pues nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que vive en la zona, esa es la idea”, aseguró la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

La doctora explicó que, al ser de iniciativa privada, debe existir una presentación del proyecto para que los vecinos manifiesten si están de acuerdo o no en la propuesta presentada.

Sheinbaum Pardo explicó que el Conjunto Estadio Azteca debe someterse a una consulta pública, al igual que todo proyecto privado, para evaluar el impacto en las zonas del desarrollo planteado.

“No se puede hacer ningún proyecto si no tiene una consulta pública, no se consulta a los vecinos, no se muestra qué es lo que es, y ahí se va viendo, en el diálogo con los vecinos, si es factible o no es factible, qué se cambia, qué no se cambia o, si de plano no se puede desarrollar”, detalló la científica.

Al ser cuestionada sobre las protestas vecinales en la zona del Coloso de Santa Úrsula por el proyecto que, acusan, causará problemas de agua y tránsito, Claudia Sheinbaum destacó que hay apertura al diálogo para escuchar las opciones a tomar en cuenta, mismas que podrían considerarse para la renovación del estadio o cancelar la propuesta.

“Se presentará el proyecto y, si no se está de acuerdo, pues no se está de acuerdo”, aseveró la jefa de Gobierno.

Proceso de consulta vecinal

El proyecto de remodelación del Estadio Azteca de cara a la Copa Mundial 2026, mismo en el que México compartirá sede con Canadá y Estados Unidos, culminó hoy con la primera etapa del proceso de consulta vecinal que consistió en módulos de información y receptores de opinión de los habitantes de las 17 colonias involucradas.

A partir de mañana, y hasta el 24 de octubre, se realizarán talleres, entrevistas y reuniones con vecinos y vecinas para conocer su opinión sobre los impactos y las medidas de atención del megaproyecto.