Nombran a Pujol como el Mejor Restaurante de Norteamérica

CDMX.- México volvió a brillar en el listado de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022, con Pujol y Quintonil colocándose en el Top 10 del conteo.



"Felices de formar parte de The World's 50 Best junto a un gran grupo de restaurantes y colegas", agradeció el equipo de Pujol en Instagram. Además de ostentar el quinto puesto del listado (el año pasado se colocó en el número 9), el inmueble fue reconocido como el Mejor Restaurante en Norteamérica.



"Gracias a nuestro maravilloso equipo de cocina y sala, productores,proveedores, clientes y amigos que nos han acompañado durante todos estos años".



Por su parte, Jorge Vallejo, chef de Quintonil (noveno lugar en el conteo de este año), también de la Ciudad de México, se alzó con el prestigiado premio Estrella Damm Chef's Choice Award, votado por todos los chefs de la Academia de 50 Best.



"Este año especial para nosotros de décimo aniversario, nos enorgullece estar entre los mejores restaurantes del mundo. Gracias a nuestros amigos, familia, a nuestros comensales y a la Familia Quintonil", expresó el equipo del restaurante en un comunicado publicado en Instagram.



Hace unos días, 50 Best ya había ofrecido un adelanto de los mejores espacios gastronómicos del mundo, al revelar un segundo listado, del número 51 al 100, dentro del cual destacaron varios mexicanos.



Representado al País en este conteo estuvieron los restaurantes Alcalde (lugar 51), Sud 777 (52), Rosetta (60) y Máximo Bistrot (89). En este segundo Top también brillaron Kol (73), en Londres, liderado por el chef mexicano Santiago Lastra, y Cosme (69), de Nueva York, fundado por el mexicano Enrique Olvera, de Pujol.



Dos décadas después de que se publicara su primera lista, The World's 50 Best Restaurants 2022 realizó su tradicional ceremonia de premiación de vuelta en Londres, sede insignia de la gala.



La reunión anual más importante de chefs y restaurantes se realizó este lunes en Old Billingsgate, el antiguo mercado de pescado de la capital del Reino Unido con vistas el río Támesis y el Tower Bridge. El plan original era realizar el festejo en Moscú, Rusia, pero se hizo el cambio tras el inicia de la guerra contra Ucrania.



El actor Stanley Tucci, conocido también por su amor por la gastronomía, fue el encargado de conducir la premiación, misma que fue transmitida en vivo por las redes sociales de 50 Best.

"Siento este reconocimiento como una contribución para incentivar a otras personas a generar un cambio. Este premio es para el mundo étnico que me inspira, ese mundo invisible que sueño con que se haga invisible", señaló Leonor Espinosa, del restaurante Leo, en Bogotá, ganadora este año del premio a Mejor Chef Femenina del Mundo.



La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2022 se conforma a partir de los votos de la Academia, un grupo influyente y ampliado de mil 80 expertos en restaurantes de todos los rincones del mundo.





LA LISTA

1. Geranium, Copenhague (Dinamarca) / Mejor Restaurante en Europa

2. Central, Lima (Perú) / Mejor Restaurante de Sudamérica

3. Disfrutar, Barcelona (España)

4. Diverxo, Madrid (España)

5. Pujol, Ciudad de México / Mejor Restaurante en Norteamérica

6. Asador Etxebarri, Axpe Achondo (España)

7. A Casa Do Porco, São Paulo (Brasil)

8. Lido 84, Gardone Riviera (Italia)

9. Quintonil, Ciudad de México (su chef, Jorge Vallejo, ganó el Estrella Damm Chef's Choice Award )

10. Le Calandre, Rubano, (Italia)

11. Maido, Lima (Perú)

12. Uliassi, Senigallia (Italia) / Highest New Entry

13. Steirereck, Vienna (Austria)

14. Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

15. Reale, Castel Di Sangro (Italia)

16. Elkano, Getaria (España)

17. Nobelhart & Schmutzig, Berlín (Alemania)

18. Alchemist, Copenhague (Dinamarca)

19. Piazza Duomo, Alba (Italia)

20. Den, Tokio (Japón) / Mejor Restaurante en Asia

21. Mugaritz, San Sebastián (España)

22. Septime, París (Francia)

23. The Jane, Amberes (Bélgica)

24. The Chairman, Hong Kong

25. Frantzén, Estocolmo (Suecia)

26. Restaurant Tim Raue, Berlín (Alemania)

27. Hof Van Cleve, Kruisem (Bélgica)

28. Le Clarence, París (Francia)

29. St Hubertus, San Cassiano (Italia)

30. Florilége, Tokio (Japón)

31. Arpège, París (Francia)

32. Mayta, Lima (Perú)

33. Atomix, Nueva York (EU) / Hospitality Award

34. Hia Franko, Kovarid (Eslovenia)

35. The Clove Cub, Londres (Reino Unido)

36. Odette, Singapur

37. Fyn, Cape Town (Sudáfrica) / Mejor Restaurante en Africa

38. Jordnær, Copenhague (Dinamarca)

39. Sorn, Bangkok (Tailandia)

40. Schloss Schauenstein, Suiza

41. La Cime, Osaka (Japón)

42. Quique Dacosta, Dénia (España)

43. Boragó, Santiago de Chile

44. Le Bernandin, Nueva York (EU)

45. Narisawa, Tokio (Japón)

46. Belcanto, Lisboa (Portugal)

47. Oteque, Río de Janeiro (Brasil)

48. Leo, Bogotá (Colombia)

49. Ikoyi, Londres (Reino Unido)

50. Singlethread, California (Estados Unidos)