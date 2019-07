Norberto Ronquillo estuvo secuestrado en casa de tía de Yuri

Ciudad de México.-En la casa de la tía de Yuri, la presunta ex novia de Norberto Ronquillo estuvo cautivo el estudiante de Mercadotecnia, que fue secuestrado y asesinado el pasado 10 de junio en la alcaldía Xochimilco, reveló el padre de la víctima que pide justicia para su hijo.

Al referirse a la ex novia de 22 años, señaló que “(Yuri) salió con mi hijo hace años atrás, pero (Norberto) ya no tenía comunicación con ella… Las autoridades ya la buscan y espero que la encuentren pronto”, externó en una entrevista.

La tía de la víctima ha sido identificada como Elvia, en donde el padre de Norberto asegura que estuvo secuestrado el estudiante.

Lo anterior dijo le fue informado por las autoridades; además de que reiteró que su hijo no tenía ninguna deuda como afirman de 600 mil pesos, como el móvil principal del secuestro.

El padre de Norberto Ronquillo rechaza que el móvil del secuestro y asesinato fue una deuda de 600 mil pesos. | Cuartoscuro.

Este jueves se dio a conocer la identidad de la ex novia de Norberto Roquillo, en donde se filtraron mensajes amorosos que el joven que estaba a punto de graduarse de la Universidad Pedregal, le había enviado a Yuri.

"Yuri, eres la mejor del universsssss", escribió en el 2016 Norberto Ronquillo a su entonces novia.

Durante una entrevista a Ciro Gómez Leyva, Norberto Ronquillo padre señaló que Yuri es la autora intelectual del secuestro y asesinato de su hijo y desmintió que su hijo tenía una deuda de 700 mil pesos.

“Lo que les voy a decir me lo comentaron en la Fiscalía. No hay tal deuda, no hay tal deuda. Nunca existió. Fue una versión de ella para animar a los cómplices. Ella les dijo a ellos, Norberto me debe 700 mil pesos. Qué les parece que lo secuestramos, y al tío como tiene dinero, como tiene negocios en la Central de Abastos, le podemos quitar cinco millones muy fácil", declaró el padre de Ronquillo.

Cabe resaltar que son siete las personas involucradas en el asesinato del joven que estaba a punto de graduarse de la carrera de Mercadotecnia, cuatro de ellas ya están detenidas.

Norberto Ronquillo fue secuestrado y asesinado cuando salía de su universidad. Posteriormente los secuestrados pidieron a la familia cinco millones de pesos para liberarlo, sin embargo, solo pudieron juntar 500 mil pesos. Norberto apareció muerto en la alcaldía Xochimilco.