Norberto Ronquillo quería escapar de los problemas y se refugió en el alcohol

Ciudad de México.- Luego del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, el joven estudiante de la Universidad Pedregal que estaba a punto de graduarse de la carrera de Mercadotecnia, las autoridades lograron capturar a cuatro implicados en el crimen, sin embargo, Yuri, quien fue exnovia del joven y quien es señalada como la autora principal del delito, sigue libre.

Hace unos días el padre del estudiante, Norberto Ronquillo, señaló que su hijo había tenido problemas con el alcohol pero que ya tenía un año sobrio.

“Sí, así es. Fue una etapa de jóvenes. No digo que todos los jóvenes la hayan tenido, pero sí la mayoría. Hasta donde sé, llevaba un año sin tomar. Él siempre fue muy buen muchacho y yo siempre estuve muy orgulloso de él. Independientemente de que no vivía con él”, dijo Noberto Ronquillo padre durante una entrevista a José Cárdenas Informa.

Pero el joven estudiante ya había revelado en su cuenta de Facebook que tenía problemas con el alcohol, y que se había refugiado en el alcohol para escapar de la realidad, para distraerse y fingir ser alguien que no era. Sin embargo, Norberto se dio cuenta que no era la solución y decidió dejar de beber.

“Hoy después de casi un año de haber dejado de tomar al fin descubrí el porqué, siempre que salgo me preguntan por qué no tomo, que pasó que provocó que dejara de tomar, que me motivo a dejar de tomar, por qué de un día para otro, entre otras tantas preguntas y nunca supe que contestar a ninguna de ellas, mi respuesta para todo fue "pues nomás, no tengo una razón en específico" pero la verdad es que si tengo una razón, yo el alcohol siempre lo vi como un escape de la realidad, el distraerme y fingir ser alguien que no era, tomaba para escapar de problemas, de cosas que me molestaban en ese momento, de actuar como si todo estuviera bien, pero lo malo de esto es que el gusto solo duraba una noche, al día siguiente los problemas seguían ahí, seguía molesto y peor aún me sentía mal por la cruda, la desvelada y el vacío después de darte cuenta que esa noche fue una mentira, no me sentía mejor. Creo que llegó el punto donde me di cuenta inconscientemente tal vez de que esa no era la manera de resolver mis problemas si no que solo huía de ellos, y llegaba el punto donde se me juntaba todo, por fin entendí que la única manera de resolver los problemas era enfrentando lo, haciendo algo al respecto y tener siempre la certeza que ese problema en algún momento iba dejar de ser eso y aparte me ayudaría cómo persona a mejorar y evitar que ese problema volviera a suceder. Espero esté pensamiento les conteste todas sus dudas a esas personas que me llegaron a preguntar el por qué mi decisión de dejar tomar, tampoco quiero que piensen que pienso que esté mal el tomar, cada quien tiene su forma de lidiar con sus problemas y gracias a Dios YO encontré la forma que me ayuda más a MI, que me hace sentir mejor y me facilita la vida.

Solo les quería compartir un poco mi forma de pensar, y espero les ayude a ustedes a pensar y analizar cómo es su experiencia con el alcohol”, escribió Norberto en cuenta de Facebook.