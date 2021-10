“Nos vemos al ratito”: Las últimas palabras que Jessica le dijo a su esposo antes de que fuera asesinado a balazos

Ciudad de México.- La anestesióloga Jessica Frías Guillén y su esposo, el neurocirujano José Raúl Guerra Mora desayunaron juntos el pasado 2 de septiembre mientras esperaban el resultado de la prueba PCR para saber si ella tenía Covid-19, se despidieron con un “te amo” y unos minutos más tarde, Jessica Frías fue notificada de que ese “nos vemos al ratito” no iba a poder realizarse, su esposo había sido asesinado con al menos 16 balazos.

“Vimos que mi prueba PCR había salido negativa y me dijo que me quedara a descansar. Le dije ‘sí, tienes razón, al rato nos vemos’. Tomó su mochila, le metí su computadora en la mochila, se regresó por las llaves de la casa; le dije ¡te amo mucho! y él ‘¡yo te amo más!’, lo abracé y le dije nos vemos al ratito” recordó Jessica Frías sin saber que esa sería la despedida definitiva.

La pareja se había casado en marzo de este año y tenían muchos planes por delante, entre los que se encontraba formar una familia juntos. Jessica no solo lo consideraba su esposo, sino su mejor amigo y compañero de vida.

Esa mañana, después de despedirse, el neurocirujano conducía su carro, un BMW sobre la avenida División del Norte, a la altura de la calle Árbol de Fuego en dirección al HMG Coyoacán, mientras hablaba por teléfono con su mamá, fue cuando una moto se alineó con él y a través de la llamada gritó “¡Me están asaltando!”, para luego recibir al menos 16 balazos que se quedaron registrados para siempre en la memoria de su madre.

La mamá del médico, llamó a Jessica para informarle lo que había escuchado, fue cuando la anestesióloga ubicó a través del GPS en el carro que se encontraba detenido muy cerca del hospital donde trabajaban juntos y llamó a sus amigos que ya estaban laborando para que vieran que había pasado.

“Sigo sin entender y es algo inexplicable cómo es que a plena luz del día, en una avenida tan concurrida, le hayan dado más de 16 disparos ¡Más de 16 disparos a alguien que sólo se dedicó toda su vida a estudiar, a trabajar y a darle la atención a sus pacientes!”, mencionó Jessica.

A pesar de que la sospecha era un asalto, en el lugar se encontraban todas las pertenencias de Raúl, al igual que el auto y los casquillos, pero su cuerpo ya había sido retirado para cuando Jessica supo lo ocurrido.

“Yo lo único que decía era por favor, que esté vivo; por favor, que esté vivo, porque yo decía si no se llevaron su carro y si su celular sigue sonando, entonces algo está mal. ¿Qué se llevaron? Me marcó un amigo y me dijo que Raúl ya había fallecido. No lo podía creer porque yo lo acababa de ver, yo acababa de desayunar con él y le había dicho que lo amaba mucho”, dice conteniendo el llanto.

José Raúl Guerra Mora estudió en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y fue un estudiante “ñoño” según los recuerdos de su esposa, quien aseguró que la enamoró por esa pasión por la medicina y por darlo todo por los pacientes.

El día de los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana supo a través de las cámaras de vigilancia que los responsables viajaban en una motocicleta de pista color blanco con rojo, la cual fue encontrada en la calle Hidalgo y cerrada de calle Hidalgo, en donde arrestaron a dos hombres que abandonaron la unidad y poseían 25 dosis de aparente droga.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo 'N' y Cristian 'N', más tarde se vincularon a proceso por un juez de control, pero solo se logró que fueran imputados por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y a ambos se les dictó la medida cautelar de firma periódica para la cual tendrían que acudir mensualmente a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

Amigos y familiares de José Raúl Guerra Mora protestaron el pasado 20 de septiembre frente a Palacio Nacional en Ciudad de México para exigir justicia por su asesinato, siendo atentidos por Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia capitalina y Omar García Harfuch, jefe de la policía, hasta que cerraron la vialidad en Eje Central.

Tras la reunión las autoridades dieron su palabra para esclarecer el caso pues, desde el crimen, “no había ningún tipo de acercamiento, no había información, no había diligencias; entonces sí hubo como más de 14 o 16 días que se perdieron ahí y había un hermetismo”.

Jessica afirmó que no quiere que quede como un hecho aislado “vamos a presionar a la autoridad para que haga su trabajo y vamos a presionar a la autoridad para que nos dé resultados. Desde luego que queremos saber la verdad y no queremos que nos fabriquen culpables, queremos saber quién fue la persona que privó de la vida al doctor”.

Leer más: Registran enfrentamiento con anarquistas en Centro Histórico en marcha del 2 de octubre

Frías Guillén afirmó que su esposo nunca mencionó tener miedo o haber recibido una amenaza por lo que no se tiene dato alguno de los responsables; sin embargo el abogado de la familia, Víctor Manuel Sandoval, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar en caso de haber sido testigo y tenga alguna foto, vídeo o declaración de los hechos.