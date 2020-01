Nuestra casa sigue ensangrentada: Marcha por la Paz

Ciudad de México.-“Nuestra casa sigue ensangrentada”, esa fue la frase que encabezó la denominada Marcha por la Paz, la justicia y la verdad a la que convocaron el activista Javier Sicilia, así como los hermanos y familia LeBarón, la cual salió desde el viernes pasado de Cuernavaca, Morelos y que finalizó este domingo frente a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

Poco más de mil personas con playeras y ropa en color blanco en su mayoría, el contingente de esta Marcha por la Paz, salieron a paso lento de Avenida Reforma a la altura de la Estela de Luz, para emprender el camino hacia el Palacio Nacional.

Cabe señalar que previamente, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que él no recibiría ni a Sicilia ni a los LeBarón por cuidar su imagen presidencial, pero destacó que el Gabinete de Seguridad los atendería.

Esta marcha se llevó con tranquilidad en su paso por avenida Reforma, en donde algunos de los miembros del contingente, marcharon con un pie descalzo en honor a la menor Maquenzi Langford, quien caminó casi 10 kilómetros en busca de ayuda, sin un zapato tras la masacre a la familia LeBarón.

Sin embargo, al llegar al Zócalo hubo algunas agresiones y provocaciones aparentemente por algunos seguidores de AMLO a integrantes de esta marcha.

Ya en el Zócalo, solo hubo dos oradores; Javier Sicilia y Adrián LeBarón.

Adrián LeBarón habló poco. Señaló que “La guerra nace en la cabeza, la paz nace en el corazón”.

Mencionó que después de la tragedia y el dolor, pese a ello, aún cree que con la reconciliación se puede lograr con el perdón, “marchamos juntos, permanecer juntos”, dijo. Ya que así, juntos, se le puede ganar al miedo y abrazarnos como sociedad, agregó.

“Reconciliación para que nazca la esperanza, 15 años en guerra y aun no podemos reconciliarnos”, recalcó.

“Aquí no caben etiquetas artificiales, no somos chairos, ni fifís, ni conservadores, ni somos de izquierda. Somos seres humanos, luchando por vivir, por vivir estamos luchando ya no queremos sobrevivir México, por eso pido, por eso grito a ustedes, a los sordos, al gobierno”, dijo LeBarón, ya que re afirmó que el primer paso es la reconciliación, pues la paz nace en el corazón.

El activista y poeta Javier Sicilia, leyó una carta, la cual, señaló, es la cuarta que hace al presidente López Obrador.

“Querido Presidente, sabes que soy un poeta, un poeta que por razones muy dolorosas que tú también conoces y que están relacionadas junto con lo que me trajo con otras, con otros hasta tu casa”, comenzó a leer.

Dijo que dejó de ejercer el oficio del poema, pero, sin embargo la poesía es un don, una gracia permanece en él. Habló del derecho de tener acceso a la verdad, a la justicia, a la dignidad y a la libertad.

Además, mencionó que no se puede acomodarse a la mentira, a la servidumbre y al crimen porque “donde imperan, como hoy operan en nuestra nación, crece el horror y la destrucción de la vida”, destacó.

“Nosotros, al caminar hasta aquí, hemos cumplido con nuestro deber, con aquello a lo que la palabra y la poesía, que custodia el sentido de una tribu, nos llama y que defenderemos siempre. Tú, en cambio, como Presidente, tienes la disyuntiva de continuar caminando hacia el horror que los primeros pasos de tu gobierno han transitado o de unirnos y llevarnos a todas y a todos mediante una política de Estado basada en la verdad, la justicia, el respeto y el fortalecimiento de las autonomías indígenas y de los municipios, hacia una verdadera transformación, hacia esa esperanza a la que un día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada te convoca”, expresó el activista.

Y agregó de manera contundente: “Es por ello que, a pesar de mis flaquezas personales, de la posibilidad de que te niegas a recibirnos, la nobleza de esta vocación me ha llevado a caminar de nuevo al lado de otras y otros”.

Sicilia recordó que el 14 de noviembre del 2018, tuvo un encuentro con el presidente y las victimas, en el cual, López Obrador dio esperanza y promesa de una transformación.

Al finalizar el acto en el Zócalo, integrantes de este contingente ingresaron a Palacio Nacional para entregar la carta de Javier Sicilia y algunos documentos que dijeron forman parte de las propuestas para elaborar una justicia transicional, ya que rechazaron la oferta de AMLO, para que el Gabinete se Seguridad los recibiera, pues de acuerdo con Javier Sicilia, no es un tema que debe abordarse con balazos, pero tampoco con abrazos como ha sugerido el tabasqueño.