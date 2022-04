Nuevamente, aplazan hasta junio audiencia de familia LeBarón

La audiencia que se llevaría a cabo este jueves 7 de abril, acerca del presunto implicado y sobre la masacre de Bavispe, la cual, ocurrió en noviembre de 2019, fue aplazada hasta el mes de junio.

El anuncio fue informado por el activista y familiar de las víctimas, Adrián Lebaron, quien además en sus redes sociales oficiales, manifestó este martes por la mañana que su objetivo principal en esta lucha es la verdad y justicia.

Agregó que esta mañana se anunció que la audiencia sería hasta el mes de junio de este año. Puntualizó que las víctimas necesitan que se respeten los tiempos procesales. Terminó su publicación mencionando “Justicia pronta y expedita, sin obstáculos”.

Sin dar mayores motivos

Lebaron expresó que esta audiencia ya la habrían diferido anteriormente, añadió que no le dieron motivos para cambiarla nuevamente, ya que es la segunda vez que se hace.

Aseveró que no le dieron mayores motivos por la razón que se cambiaba la audiencia, dijo.

Expuso que no se tiene respeto por hacer cumplir la ley a tiempo y señaló que es la razón de que la justicia es tan lenta, torturante y las “víctimas necesitamos que se respeten los tiempos de los procesos ya no retrasar, no se pueden más obstáculos. No solo es mi caso, así se encuentran miles de víctimas en el país”, mencionó.