Obesidad y asma, factores de riesgo en niños con coronavirus en México

México.- La obesidad, las enfermedades inmunosupresoras o autoinmunes y el asma son las comorbilidades de mayor incidencia en las personas de 0 a 17 años de edad que han resultado contagiadas por el virus SARS-CoV-2 en México, pero las dos primeras son las condiciones de mayor presencia en pacientes menores de edad que desafortunadamente han perdido la vida por COVID-19.

En un análisis realizado por esta casa editora a la base nacional de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, se advierte que al 9 de junio había registrados 2 mil 723 personas de entre 0 y 17 años de edad enfermas de coronavirus, cifra que, si es comparada con los 124 mil 301 contagios reportados hasta ese día en el país, representa el 2.19 por ciento de los infectados.

De igual forma, había registrados 54 decesos por COVID-19 entre personas menores de 17 años de edad, dato que representa el 0.4 por ciento de los 14 mil 649 fallecidos a nivel nacional hasta ese día, además de arrojar una letalidad del 1.98 por ciento en el grupo de 0 a 17 años de edad.

Los más vulnerables

Basado en los registros de la Secretaría de Salud federal, en los niños de 0 y 1 años de edad se registra el mayor número de muertes por COVID-19 a nivel nacional, pues de 186 bebés menores de 12 meses que han enfermado de coronavirus, diez han perdido la vida; mientras que niños de un año se han infectado 197 hasta el 9 de junio, y de ellos han muerto doce, lo que coloca a esta edad con la mayor letalidad entre los menores de 17 años (6.09 %).

Una mujer le coloca un cubrebocas a su hija. Foto: El Debate

Sobre esta vulnerabilidad, el doctor Miguel Ángel Garrido Rojo, especialista en cirugía pediátrica y exdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa, explicó que entre los factores más importantes para la morbimortalidad en el niño se encuentra la obesidad y la edad, pues un niño muy pequeño tiene más riesgo de complicarse: «Le puede ir más mal a un niño menor de seis meses que a uno de cinco años debido al desarrollo de sus defensas. Niños pequeñitos no tienen maduro su sistema inmune», agregó en entrevista telefónica para EL DEBATE.

Los registros confirman que, aunque los jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad se han infectado más que los de menos edad, con 204, 243 y 275 casos, respectivamente, han muerto cuatro de 15 años y cinco de 17 años.

Casos positivos de coronavirus en menores de edad en México

Comorbilidad en casos de COVID-19

Entre las principales comorbilidades detectadas en los enfermos de coronavirus menores de edad en México destaca la obesidad, en el 4.66 por ciento de los 2 mil 723 casos, es decir, en 127 contagiados; seguido del asma, en 93 personas (3.42 %); y las enfermedades inmunosupresoras, en 86 infectados (3.16 %).

En una revisión a detalle, EL DEBATE encontró que, aunque la obesidad es la principal condición en niños de 11 a 17 años de edad (88 casos), también se registraron diez casos en bebés menores de un año. Incluso, en menores de 12 meses de edad hay registrados siete bebés con diabetes, la mayor cifra, aunque esta no está entre las principales comorbilidades en los decesos.

Al analizar las cifras de decesos en personas de 0 a 17 años de edad, las enfermedades inmunosupresoras aparecen como la principal comorbilidad, pues están presentes en el 18.52 por ciento de las muertes, es decir, en diez casos; mientras que la obesidad se ha identificado como factor en cuatro muertes (7.41 %); y la afección renal crónica en el 5.56 por ciento de los fallecimientos, que equivale a tres casos.

Panorama del COVID-19 en menores de 17 años de edad

Las enfermedades inmunosupresoras o autoinmunes abarcan padecimientos como la esclerosis múltiple, el lupus, la artritis reumatoide y la diabetes mellitus tipo 1.

Precisar que entre las enfermedades inmunosupresoras o autoinmunes podemos encontrar la esclerosis múltiple, que es cuando el sistema inmune ataca los tejidos del sistema nervioso central y puede provocar ceguera, parálisis y muerte prematura; la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente) y el lupus, cuyos síntomas son fatiga, erupción cutánea y dolor articular, y en casos graves el sistema inmune puede atacar y lesionar órganos como el riñón, el cerebro y los pulmones.

La hipertensión arterial solo ha sido detectada en dos decesos, niños de 11 y 12 años; mientras que la afección cardiovascular fue encontrada en el fallecimiento de un niño de dos años.

La obesidad, un factor de riesgo

El pediatra Miguel Ángel Garrido Rojo explicó que el SARS-CoV-2 puede infectar al niño a cualquier edad, pero los que tienen más morbilidad o más riesgo de empeorar por COVID-19 son quienes tienen problemas asociados, como la obesidad u otras agravantes más comunes en adultos, como la hipertensión, diabetes, cáncer e inmunodeficiencias. Y aunque en un principio se pensaba que los niños no se enfermaban, recordó que sí, y que no solo desarrollan problemas respiratorios, sino también digestivos, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, «signos clínicos que normalmente no se presentan en el adulto».

De la obesidad, el cirujano pediatra sostuvo que, aunque es uno de los factores que ocupan los primeros lugares en complicaciones y defunciones, también se puede prevenir mejorando los hábitos alimenticios desde casa a temprana edad: «Un niño que tiene diabetes juvenil, que ya tiene dos o tres años, no lo podemos modificar o quitarle el problema, pero sí lo podemos controlar. En cambio, la obesidad sí, pero desgraciadamente somos el segundo país en obesidad, y de los estados de la república, Sinaloa es de los primeros lugares», añadió.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el segundo país con mayor tasa de obesidad entre los países miembros. Además, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018 del Inegi, los porcentajes de mexicanos que padecen sobrepeso y obesidad, así como diabetes, aumentaron entre cuatro y un punto porcentual del 2012 al 2018, al pasar de 71.3 % a 75.2 % en el caso de adultos mayores de 20 años de edad; mientras que en población de 5 a 11 años la cifra es del 35.6 por ciento. Para la población de 12 a 19 años, el porcentaje pasó de 34.9 en 2012 a 38.4 en 2018.

Comorbolidad en menores de edad positivos a coronavirus en México.

El especialista subrayó que nunca estará por demás invitar a la gente a que se cuide y cuide a los niños, pues admite que hay una gran cantidad de personas que no creen en el virus y piensan que es un invento del Gobierno, y por lo tanto no se cuidan, sobre todo los jóvenes, quienes pueden ser portadores asintomáticos, y aun así contagiar a una persona mayor, a alguien que tenga problemas que lo puedan agravar y morir.

La encuesta (Ensanut 2018) reveló que el 64.6 por ciento de niños de 5 a 11 años de edad consume botanas, dulces y postres, frente a un 35.4 por ciento de personas de 20 años o más que los consumen cotidianamente.

Con análisis de datos de Ángel Partida, coordinador de Encuestas Culiacán. Infografista: Carlos Padrón.

Niños obesos tienen más riesgo de complicarse

Un estudio clínico realizado en un hospital de Nueva York a niños enfermos de COVID-19 identificó a la obesidad como factor de riesgo independiente de la gravedad de los pacientes, y confirmó que esta comorbilidad es el factor más significativo asociado con la ventilación mecánica en niños de 2 años y mayores.

La investigación también asoció la obesidad de manera significativa con la gravedad de la enfermedad, y así se publicó en este espacio [https://bit.ly/2XSaYwz].

El estudio, realizado del 1 de marzo al 15 de abril, abarcó a cincuenta niños, y la diabetes fue la comorbilidad prevalente, pues fue observada en once pacientes (22 %), y otros ocho tenían sobrepeso (16 %).

Dos de cada diez pacientes con COVID-19 en Sinaloa tienen obesidad

De las 5 mil 191 personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2 en Sinaloa, en mil 92 casos (21.04 %) han detectado obesidad como principal comorbilidad, independientemente de la edad, de acuerdo con la base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología, con corte al 11 de junio.

Sin embargo, solo el 0.13 por ciento de los enfermos de coronavirus y obesidad son menores de 0 a 17 años de edad.

En la revisión hecha por esta casa editora, los municipios con el mayor número de pacientes con COVID-19, que además tienen diabetes, son Culiacán, con 493 personas, entre ellos cuatro menores de 17 años; Ahome, con 175 pacientes con esta comorbilidad, de ellos un menor; Guasave, con 145; y Mazatlán, con 130, entre ellos un joven de 16 años.

El número de pacientes con COVID-19 y con obesidad en Sinaloa (1092) representan el 4.08 por ciento de los 26 mil 784 enfermos en igual condición a nivel nacional.

Otro dato revelador es que del total de personas con obesidad que resultaron positivas de coronavirus a nivel nacional, mil 187 requirieron intubación (4.43 %).

Para tomar en cuenta

La persona que adquiere la enfermedad es infectante durante 28 días después de haber adquirido el virus.

Pruebas negativas

El médico Garrido Rojo afirma que el test diagnóstico para COVID-19 tiene una falsa negatividad en los resultados de hasta 30 por ciento.

Te puede interesar:

¿Qué tipo de sangre es menos propenso a contagiarse de Covid-19?

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa