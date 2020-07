Ocioso, impugnar prisión domiciliaria.- Villanueva 

Ciudad de México, México .- Mario Villanueva Madrid consideró como "ocioso" que funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) impugnaran la prisión domiciliaria que le fue concedida hace tres semanas, por el riesgo de contagio de Covid-19, pues se trata de un beneficio temporal y no definitivo.

El ex Gobernador de Quintana Roo descartó estar preocupado por la posibilidad de que sea revertida la medida cautelar actual, pues aseguró que los fiscales impugnaron con argumentos y no con pruebas, además de que la justicia federal ya desestimó que exista un riesgo de fuga.

La FGR pidió que un tribunal colegiado revisar el fallo dictado el 10 de junio pasado por el magistrado federal Rafael Remes Ojeda, titular del Quinto Tribunal Unitario de Toluca, mediante el que concedió a Villanueva la prisión domiciliaria, al modificar una suspensión de amparo.

"El recurso de revisión para que sea negada esa suspensión definitiva, como lo pide el Ministerio Público, desde mi punto de vista resulta ocioso; por una parte, es una suspensión temporal y por otra parte está sujeta a un riesgo para la vida y al haber un riesgo para la vida, pues prácticamente es una garantía constitucional, el derecho a la vida, a la salud", dijo Villanueva.

"Y en este momento con mayor razón por el Covid-19, pues mis enfermedades respiratorias crónico degenerativas a mi edad (a punto de cumplir 72 años) me hacen muy vulnerable al virus, entonces, es ocioso pedirlo, pues es pretender una afectación y más que nada porque es temporal".

También dijo no estar preocupado por un fallo adverso que pudiera implicar su regreso a prisión, porque el Poder Judicial de la Federación ha actuado conforme a derecho y la propia Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dictaminado que no existe un riesgo de evasión.

Otro motivo por el que se dijo tranquilo es que, para sustentar la prisión domiciliaria, él presentó dictámenes de neumólogos y cardiólogos, mientras que la FGR no ofreció ninguna prueba, sólo argumentos teórico jurídicos para pedir que le cancelen el beneficio.

"No es algo que me preocupe porque no tiene el sustento jurídico que debiera, y porque está debidamente sustentado que esta medida temporal se hace ocioso este recurso y que está sujeta a un riesgo de vida", comentó.

Consideró que la impugnación no es una acción que pueda ser atribuida a la FGR en su totalidad como institución, sino a los agentes del Ministerio Público Federal adscritos al juzgado responsable su proceso, ya que de objetar el fallo podrían ser sujetos de responsabilidad administrativa.

No es un problema de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene peritos médicos y demás que si quisiera los presenta con su objeción para decir 'bueno, presento estos peritos' y eso no se está haciendo, por eso digo que es algo muy del propio Ministerio Público adscrito a un juzgado, en este caso el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca. No es un funcionario de alto nivel de la Fiscalía, es el procedimiento tradicional de los Ministerios Públicos", dijo.

Villanueva fue detenido el 25 de mayo de 2001 en Cancún, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, por su presunta protección a una célula del Cártel de Juárez que operaba en la Península de Yucatán, bajo el mando del narcotraficante Alcides Ramón Magaña "El Metro".

Por este caso fue condenado a 22 años y 7 meses de prisión por delitos contra la salud, sanción que de momento cumple en su domicilio del Fraccionamiento Andara Club Residencial de Chetumal.

