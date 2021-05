Oficinas de cobro de agua estarán bajo el control de Sacmex a partir del 7 de junio: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el próximo 7 de junio las oficinas para el cobro de agua estarán bajo el control del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la capital.

Ante esto, la mandataria local indicó que 21 oficinas de atención al público y cuatro campamentos para el cobro de agua potable permanecerán cerrados como parte de la transición entre empresas concesionarias, desde el 31 de mayo al 4 de junio.

Para realizar el pago del servicio, el Gobierno de la CDMX pone a disposición de los contribuyentes las páginas: www.sacmex.cdmx.gob.mx y www.finanzas.cdmx.gob.mx o el App Tesorería CDMX.

Igualmente estarán disposición 10 Centros de Servicio de la Tesorería en plazas comerciales y supermercados; 6 Tesorerías Express en plazas comerciales; 30 Kioscos de la Tesorería y 2 Tesomóviles, así como en la red de más de 8 mil 600 puntos de recaudación, sucursales bancarias, supermercados, tiendas de conveniencia y departamentales, entre otras.

"Además, va a haber mayor recaudación y eso ya lo probamos en los primeros meses de este año, en donde Tesorería ha iniciado una serie de acciones para el cobro de agua de los grandes consumidores, particularmente los que no son domésticos, y eso ya ha implicado un incremento del 8 por ciento en la recaudación", explicó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Por otra parte, el coordinador general del SACMEX, Rafael Bernardo Carmona Paredes, explicó que el Sistema de Aguas está en proceso de contratación de 614 trabajadores que ya laboraban en las cuatro empresas concesionarias y a los cuales se les garantizará el derecho a la seguridad el derecho a la seguridad social.

"Este personal se distribuirá de la siguiente manera: 147 se integrarán en las Oficinas de Atención al Público; 24 para conexiones; 160 para medidores; 24 a suspensión y restricción; 180 como lecturistas; 10 como notificadores; 50 como administrativos; y, 19 en la atención telefónica. Además, otras 56 personas más serán contratadas como personal de estructura para labores de supervisión del personal en campo", indicó el titular.

Detallaron que de junio a diciembre de 2021, el SACMEX invertirá 245 millones 66 mil 906 pesos para la contratación de personal, lecturas, nuevas conexiones, instalaciones y sustitución, mantenimiento a medidores, restricciones, supervisiones, rentas de las oficinas, fianzas, etcétera.

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 8%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 8%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 27 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 431, es decir, es decir 19 espacios menos que los registrados el día 26 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 268, es decir, 12 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 656 mil 350, registro que representa un aumento de 766 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, hasta el día de ayer no se registraron fallecimientos en la CDMX.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.