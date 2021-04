Oficinas operarán al 20% a partir de la próxima semana: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que a aprtir de la próxima semana las oficinas privadas podrán operar con aforo de trabajadores del 20%, esto luego de dar a conocer que la capital continúa en semáforo empidemiológico naranja a causa del Covid-19.

La mandataria local indicó que esta medida se toma luego de las cifras de hospitalizaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) continúan en una tendencia a la baja, lo cual permitiría bajar a semáforo amarillo en siete días más.

Luego de dar a conocer la noticia, Sheinbaum detalló las medidas sanitarias que deben llevarse a cabo en los sitios corporativos:

Usar de sistema QR obligatorio

Usar cubrebocas y gel antibacterial

Realizar un filtro de control sanitario

Mantener distancia entre sitios de trabajo

Limpiar continuamente los filtros de aire

Implementar divisiones físicas (mamparas)

Aplicar pruebas Covid-19 semanalmente

No ofrecer alimentos ni bebidas a visitantes

Evitar reuniones de más de seis personas

Evitar compatir objetos personales

Además, Sheinbaum reiteró su compormiso con el formato de teletrabajo o trabajo a distancia, empleado por diferentes instituciones públicas y privadas, afirmando que esta propuesta continuará incluso después de volver a semáforo verde.

"La pandemia nos enseñó a trabajar desde casa, eso ha tenido beneficios ambientales y en movilidad, por lo que, junto a la iniciativa privada, vamos a implementar un programa permanente para que al menos 20% del trabajo sea desde casa", dijo la doctora.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Por otra parte, dentro de la reapertura de nuevas actividades, la científica mencionó que también podrán realizarsefiestas infantiles y capacitaciones de negocios a partir del próximo 26 de abril; sin embargo, éstas tendrán que hacerse al aire libre y con un máximo de 50 personas y horario limitado hasta las 21:00 horas.

Finalmente, baños públicos y vapores también podrar reaperturar al 30% de su capacidad total; restaurantes continúan con horario limitado a 21:00 y 23:00 horas en exteriores e interiores, respectivamente.

Ocupación hospitalaria en la CDMX, al 25%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 25%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 22 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 321, es decir, 49 espacios más que en el registro del día 21 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 681, es decir, 9 sitios más que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 633 mil 423, que representa un aumento de mil 168 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 70 más, que se agregaron a un total de 41 mil 399.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.