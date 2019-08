Ofrecen apoyo psicológico a policías

Ciudad de México.-Tras las agresiones padecidas este viernes por mujeres policía de la Ciudad de México que acompañaron la manifestación de activistas, la Secretaría de las Mujeres de la capital ofreció apoyo psicológico a las mismas.

La secretaria, Gabriela Rodríguez, señaló que la madrugada de este sábado acompañó a algunas de los elementos policíacos que tuvieron algún tipo de herida derivado de las agresiones de algunos grupos de manifestantes durante la protesta, que derivó en pintas y en una estación de policía incendiada.

"Les dimos teléfonos, porque les preguntamos si tenían psicólogos en las corporaciones y creo que algunas sí van a querer apoyo psicológico. Es nuestro trabajo, realmente cualquier persona que sufre violencia, desde la más leve hasta la más grave, necesita un apoyo psicológico", explicó la funcionaria.

Rodríguez acompañó a los elementos en un hospital de la Colonia Roma, donde llegaron nueve, según sus estimaciones, ninguna de las cuales se encontraba en estado de gravedad, aunque sí hubo quien requirió la colocación de un collarín o enyesado por un brazo roto.

De acuerdo con la funcionaria, ésta atención sería canalizada a través de las Unidades de Atención (LUNAS) existentes en todas las Alcaldías, aunque reconoció que hasta el momento ningún elemento policiaco ha solicitado este apoyo.

"Ahorita están en sanar las heridas físicas, unas salieron con collarín, otras no tenían ni cómo irse a su casa. No es tan urgente y no siempre lo solicitan", indicó.