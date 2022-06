Ofreció ex esposo de Abril Pérez $180 mil por asesinarla en noviembre de 2019

Ciudad de México.- El ex esposo de Abril Pérez Sagaón, Juan Carlos "N", habría ofrecido 180 mil pesos al autor material del feminicidio, ocurrido el 25 de noviembre de 2019.



Así lo aseguró Rodolfo "N", quien se presume disparó en contra de Abril, durante una audiencia intermedia que se llevó a cabo ayer.



De acuerdo con las declaraciones del sujeto, Juan Carlos, ex CEO de Amazon México y ex directivo de Grupo Elektra, le pidió que el homicidio se llevara a cabo previo a una audiencia en la que también estaría presente Pérez Sagaón.



El presunto autor material también expresó a la familia de la víctima arrepentimiento por el crimen.



Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril, afirmó que las declaraciones son pruebas que permitirán avanzar en el caso y que sirven como recordatorio para la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que Juan Carlos sigue prófugo.



"Mantenemos la exigencia de justicia completa a la Fiscalía de la Ciudad de México, en particular a la Fiscal (Ernestina Godoy) que se comprometió directamente con el caso de Abril", dijo.

Abril había acusado a Juan Carlos de ejercer violencia en su contra y querer asesinarla, sin embargo, fue puesto en libertad. Tras el feminicidio, habría huido del País, de acuerdo con las investigaciones.