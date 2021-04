Once mil 938 adultos mayores con segundas dosis contra Covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en el primer día de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación se han inmunizado 11 mil 938 adultos mayores contra el Covid-19 en cinco alcaldías.

La mandataria local dio a conocer el avance general de la repartición del biológico en las demarcaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

El desglose de las inoculaciones hasta el momento es el siguiente:

Azcapotzalco: 2 mil 486 personas, la meta para este día es 11 mil 933.

Cuajimalpa: 2 mil 581 personas, la meta para este día es 9 mil 808.

Magdalena Contreras: 2 mil 181 personas, la meta para este día es 15 mil 326

Miguel Hidalgo: 2 mil 922 personas, la meta para este día es 9 mil 415

Milpa Alta: mil 768 personas, la meta para este día es 5 mil 198.

"Se está haciendo difusión en toda la alcaldía Magdalena Contreras para que conozcan qué sucedees en las macrounidades de vacunación; además, en Campo Marte, los adultos mayores están esperando media hora luego de la vacunación por si hay alguna reacción", compartió Sheinbaum, quien compartió video de las brigadas de vacunación.

Buena tarde. Para evitar filas en centros de vacunación les pedimos por favor que en la medida de lo posible respeten el día y hora de su cita. Las vacunas están garantizadas para tod@s. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 12, 2021

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 28%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 28%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 11 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 519, es decir, 36 espacios más que en el registro del día 10 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 761, es decir, 6 sitios más que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 621 mil 287, que representa un aumento de mil 670 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 33 más, que se agregaron a un total de 40 mil 511.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

Buenos días. En la Ciudad de México, los adultos mayores de las 16 alcaldías ya han recibido su primera dosis, y en 3 alcaldías ya recibieron la segunda.



Hoy anunciaremos la siguiente Fase del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 10, 2021

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.

No bajar la guardia es hacerse una prueba al tener síntomas o al haber estado en contacto con alguien positivo a #Covid19.



Envía prueba por SMS al 51515 para ubicar el punto más cercano. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2021