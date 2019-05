Opacan datos sobre desaparecidos 

Ciudad de México.- Los datos estadísticos sobre personas desaparecidas en México fueron "bajados" de las plataformas del Gobierno federal.

Antes de dejar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) en enero pasado, Roberto Cabrera informó que en el País existían 40 mil 180 personas desaparecidas.



La información detallada de esa cifra estaba en la página del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (https://suiti.segob.gob.mx/) que creó la CNB como base para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.





Sin embargo, la página en la que se podían observar los estados y años con mayor incidencia, entre otros datos, ya no está activa.



Tampoco funciona plenamente el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que operaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De la página web del RNPED (https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped) fueron eliminadas las gráficas de desapariciones del fuero común y del fuero federal.



Aunque aún se puede bajar la base de datos, ésta contiene registros de personas desaparecidas hasta abril de 2018.



La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que la Comisión Nacional de Búsqueda deberá crear un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.



Hasta la fecha, ese nuevo registro no existe.