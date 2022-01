Operativo por el Día de los Reyes Magos en CDMX cuenta con 14 mil 628 policías

Derivado de las tradicionales compras por el Día de los Reyes Magos, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzarán las medidas y acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y prevención en las 16 alcaldías de la capital del país.

La SSC desplegará a 14 mil 628 uniformados de las policías de Proximidad, Metropolitana y complementarias, en coordinación con las autoridades de las 16 demarcaciones, los cuales estarán apoyados de 2 mil 470 vehículos oficiales, 10 motocicletas, 25 ambulancias, dos unidades de rescate, 20 motoambulancias y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención.

Asimismo, 287 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito serán los encargados de garantizar la movilidad peatonal y vehicular en mercados populares, tianguis y romerías para mantener el control del estacionamiento en zonas permitidas y no permitidas, aplicar el Reglamento de Tránsito de la CDMX, además de realizar patrullajes para prevenir el robo de vehículos y autopartes.

Los efectivos de la SSC reforzarán la vigilancia en sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales y de autoservicio, centros de esparcimiento familiar, hoteles y parques, así como corredores turísticos, entre otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial.

Los operadores del Centro de Control y Comando (C2) y del Centro de Control, Comando, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) mantendrán monitoreo constante para reportar cualquier anomalía que ponga en riesgo la seguridad de la población y, en su caso, detener a aquellos que cometan algún ilícito e iniciar las investigaciones correspondientes.

Recomendaciones de la SSC

Para mayor seguridad de la población, la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas bancarias a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a realizar retiros; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Referente a los mercados populares y puntos específicos de venta de juguetes, la SSC realiza recorridos con personal adscrito a la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) para la vigilancia y cumplimiento de los horarios y las medidas sanitarias para los vendedores y compradores.

Aunado al dispositivo de seguridad, la SSC recordó a la ciudadanía ala importancia de respetar los protocolos sanitarios por el virus Sars-Cov-2, como el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.

Los oficiales de la PA y PBI permanecerán atentos a la movilidad de los usuarios en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en los accesos, estaciones y andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, paraderos de autobuses y centrales camioneras de la Ciudad de México.

La SSC invitó a la ciudadanía a denunciar con el policía más cercano, si es víctima de algún delito o acudir ante el agente del Ministerio Público en cualquiera de las alcaldías, o solicitar apoyo en materia de seguridad en la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) en el teléfono 55 5208 9898 o en la cuenta de Twitter @UCS_GCDMX.