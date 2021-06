Otorga CEAVI 145 empleos a víctimas de la caída de la Línea 12 del Metro CDMX

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) informó que se han otorgado 145 empleos a personas que fueron afectadas por la caída de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Además, la CEAVI agregó que se mantiene la evaluación de 76 personas para que también tengan acceso al empleo, ya sea en instituciones públicas y privadas.

Además, la Comisión reportó la entrega de 153 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 95 familias daminifcadas luego del siniestro ocurrido en la línea dorada.

Leer más: Regresan a clases el IEMS y el Instituto "Rosario Castellanos" el próximo 6 de junio

Por su parte, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Armando Ocampo Zambrano, precisó que la entrega del recurso se realiza mediante tarjeta electrónica en la que, de manera mensual, se genera el depósito del importe correspondiente, durante los primeros diez días hábiles.

"También se han otorgado 110 asesorías de acceso a pensiones por orfandad o viudez, incapacidades de tipo laboral, así como otras prestaciones de seguridad social aplicables; 18 gestiones para trámites de inicio de sucesiones testamentarias e intestamentarias, 48 gestiones para canalización médica y hospitalaria, 153 gestiones para acciones de orientación jurídica (tutoría, guardia y custodia, entre otras), y 601 gestiones de actos del Registro Civil en la Ciudad de México y 244 de otras entidades", explicó Ocampo Zambrano.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, puntualizó que en relación a los trabajos de la empresa DNV-GL, iniciarán las pruebas de metales por parte del laboratorio especializado y certificado.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 8%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 8%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 31 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 367, es decir, 19 espacios menos que los registrados el día 30 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 232, es decir, 5 espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 658 mil 220, registro que representa un aumento de 107 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron seis muertes más que se agregan a un total de 42 mil 841.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 1 de junio sobre el Covid-19

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.