Otorga DIF de CDMX apoyo a 2 mil 662 menores en modalidad de adopción: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó las modalidades para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes con los que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, el cual ha atendido 2 mil 662 casos a través de diferentes opciones reconocidas por la ley: acogimiento de la familia extensa, reintegración con familia de origen, “Hogares de Corazón” y acogimiento con familia con fines de adopción.

Resaltó que las modalidades de adopción con las que cuenta el DIF de la Ciudad de México se diseñaron durante esta administración en beneficio de los infantes, ya que anteriormente no existían opciones similares en el Gobierno capitalino.

"Cuando llegamos al Gobierno, en realidad no había un programa como tal de adopción, y el DIF, a través de la Dirección de Esthela (Damián), en coordinación también con la Fiscalía General de Justicia -desde que era Procuraduría- han estado desarrollando, una gran labor en este sentido. Entonces, el Programa se llama ´Familias de Corazón´, desde que entramos al gobierno no habíamos tenido oportunidad de difundirlo y, aprovechamos el día de hoy", dijo.

La directora general del DIF de la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, resaltó que el programa “Hogares de Corazón” (familias de acogimiento temporal) cuenta con certificación de la autoridad competente y Organizaciones No Gubernamentales y tiene el objetivo de brindar cuidado, protección y crianza positiva durante un periodo de 3 a 6 meses a infantes, cuya familia recibe apoyo económico para la manutención.

"Es extraordinario que vivan la experiencia de ser ´Familia de Corazón´; se retroalimenta muchísimo la familia que recibe al niño y es aproximadamente de 3 a 6 meses, pero la familia –en su conjunto– se enriquece, se nutre, cambia, se transforma, porque se dan cuenta que hay un ser humano o dos a los que está recibiendo, que lo único que está necesitando y apeteciendo es cariño, sensibilidad, ternura, sentirse en una casa con alguien o con varios que lo cuidan”, indicó.

La directora del DIF capitalino añadió que anteriormente no existía un enfoque de derechos, búsqueda de redes familiares y no se daba una atención institucional debida a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por ello, la presente administración capitalina emprendió acciones para la aplicación del interés superior de la infancia con apoyo de diversos organismos, y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el Poder Judicial local y Organizaciones No Gubernamentales, ha permitido que los infantes cuenten con una familia.

Damián Peralta informó que hay dos figuras para que las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción tengan restituido su derecho a la familia:

Modalidad directa. Cuando la madre voluntariamente entrega al infante al DIF capitalino, se inicia un proceso de adopción con la familia que cumpla los requisitos.

Derivado de la FGJ: Expósitos. Infantes son abandonados en vía pública y el Ministerio Público determina su registro sin relación filial. Violentada por la familia. Los presentados en la Agencia 59 de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes, probables víctimas de la comisión de un delito. En situación de abandono. Cuando infantes no han sido buscados por familiares por más de 90 días.

GobCDMX

Agencia 59 del DIF, con acciones

Una vez que se presenta el infante en la Agencia 59, el DIF local tiene diversas opciones –reconocidas por la ley- para salvaguardar su derecho a vivir en familia:

Familia de origen. Está compuesta por madre, padre, titulares de la patria potestad.

Familia extensa. Compuesta por ascendientes en línea recta sin limitación de grado y colaterales hasta el cuarto grado (abuelos, tíos).

Hogares de Corazón. Familias de acogimiento Temporal; para acceder a los detalles es necesario ingresar a https://dif.cdmx.gob.mx/hogaresdecorazon .

Familias con fines de adopción. Distinta a la familia de origen y la extensa; asumen todas las obligaciones de cuidado y protección.

Institucionalización. Centros de Asistencia Social (CAS). Lo brindan instituciones públicas o privadas como último recurso y de manera excepcional.

"En la administración anterior se contaban con 900 niñas, niños y adolescentes “institucionalizados” a los que se les revictimizaba y se les vulneraba su derecho a vivir en familia (…) en estos momentos tiene actualmente el DIF de la Ciudad de México, son 415; hemos disminuido sensiblemente el número; pero, lo que les puedo garantizar es que este número no solamente se ha disminuido, sino se han garantizado los derechos de niñas y niños", añadió.

En 2019 se atendieron en total 425 casos de infantes con el propósito de que contaran con una familia mediante distintas modalidades implementadas por el DIF capitalino, en 2020 se atendieron mil 41 casos de infantes y en 2021 se han atendido mil 196 casos de infantes.