PAN CDMX coloca antimonumento en memoria de fallecidos de L-12; culpa a Sheinbaum

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México colocaron un antimonumento en las avenidas de Reforma y Bucareli, en memoria de las 26 personas fallecidas por el colpso de un tramo de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, y evitar que se quede en el olvido como le apuesta Morena.

Andrés Atayde Rubiolo, dirigente del PAN capitalino, acompañado por la senadora Kenia López Rabadán y de diputados locales, señaló que la colocación del antimonumento busca honrar la memoria de las familias y las víctimas.

Pero sobre todo para no olvidar que fue la opacidad, la corrupción y negligencia de Morena los responsables de esa tragedia, sostuvo el líder albiazul.

Leer más: AMLO tapa a culpables de Línea 12: Ricardo Anaya

“A casi un año del desplome de la Línea 12 del Metro, no hay justicia para las víctimas y sus familias, no hay resultados, ni mucho menos culpables. Solo hay olvido, encubrimiento y opacidad por parte del gobierno morenista de la Ciudad de México.

"Nosotros no los olvidamos y por eso hoy nos encontramos aquí para honrar la memoria de los 27 fallecidos y evitar su olvido”, expresó.

Atayde Rubiolo apuntó que a un año del desplome de la Línea 12 del Metro aún no hay justicia ni para las víctimas ni para sus familias, y aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le intentó llamar incidente para minimizar la magnitud de la tragedia, la responsabilidad ha sido de su administración.

“Ha sido ella, junto con sus legisladores en el Congreso de la Ciudad, quienes han evitado los cuestionamientos, pero sobre todo la comparecencia de su amiga personal Florencia Serranía", expuso el presidente del PAN capitalino.

Leer más: Difieren audiencia por Línea-12 del Metro CDMX

"Que no se nos olvide que fue Morena y fue el gobierno de la Ciudad, que no se nos olvide que fue su negligencia y su corrupción. Fue Morena por sus torpes decisiones de quitarle presupuesto al Metro y dejar de mandar recursos para su mantenimiento; fue Morena y el gobierno de los vagones caídos”.

El dirigente panista afirmó que las víctimas han sido objeto de presiones, chantajes, extorsiones y falta de palabra.

"Es una vergüenza para un gobierno que se autodenomina de innovación y de derechos que las familias de las víctimas hayan tenido que acudir con abogados a instancias internacionales para encontrar justicia, algo que no han encontrado en el gobierno de los vagones caídos”.

Compórtese como autoridad, dice Kenia López a Sheinbaum

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, afirmó este lunes que a un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro, que dejó saldo de 26 personas fallecidas, las autoridades no han dado respuesta porque es evidente que el gobierno de Morena solapa la corrupción y la negligencia de sus amigos.

“Es claro que a un año de esta tragedia el gobierno no es capaz de dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de esta tragedia porque aunque hoy la fiscal quiso dar a entender que ya han reparado al daño a la mayoría de las víctimas eso es una mentira, no es real, no hay garantías de no repetición", declaró la legisladora.

"A un año de la tragedia no hay ninguna persona en la cárcel como responsables de esta negligencia y esta corrupción”.