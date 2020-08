PAN CDMX exige explicación a Claudia Sheinbaum de por qué mintió en la salida de Jesús Orta

Ciudad de México.-Si la Jefa de Gobierno supo que Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana era investigado por autoridades federales, debería explicar por qué mintió y manejó su salida por motivos personales y no dijo la verdad, cuestionó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, luego de que ella misma confirmara que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación contra Jesús Orta, ex Secretario de Seguridad Ciudadana.

El líder del panismo capitalino aseveró que si la doctora Sheinbaum de verdad quiere cumplir su promesa de combate a la corrupción, es fundamental que se conozca la verdad y diga cuáles fueron los motivos para integrarlo y mantenerlo en su gabinete.Recordó que desde su nombramiento, legisladores de Acción Nacional cuestionaron el desempeño Orta Martínez, pero la doctora Sheinbaum no escuchó los cuestionamientos de la oposición.

Ya existía desconfianza en él, Acción Nacional lo dijo desde un principio, pero como siempre, no nos escucharon y hoy los hechos nos dan la razón, no era un funcionario confiable y lo dijimos en su momento, no se vale ahora lavarse las manos y decir que cumplió con sus exámenes de confianza, añadió.