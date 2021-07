PAN no calumnió a Delgado, Sheinbaum y Ebrard en spot sobre Línea 12 del Metro, confirma TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no existió calumnia en contra de Morena y tres integrantes del partido, en un promocional del Partido Acción Nacional (PAN) difundido en televisión durante el periodo de campañas federales y cuyo tema era el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro.

La Sala Superior del TEPJF ratificó este miércoles, por unanimidad de votos, la sentencia de la Sala Regional Especializada, emitida el pasado 24 de junio, en la que se negó las acusaciones de calumnia.

El spot denunciado por Morena se transmitió del 23 al 26 de mayo en todas las entidades del país, y en él se observaban imágenes de Mario Delgado, presidente nacional del partido, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y exmandatario capitalino, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Leer más: DNV realiza modelos estructurales para determinar causas de colapso en Línea 12 del Metro CDMX

En compañía de imágenes del derrumbe de una trabe ocurrido entre las estaciones Olivos y Tezonco el pasado 3 de mayo, una voz en off señalaba, entre otras cosas: “Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado, Marcelo Ebrard construyó y autorizó la Línea 12; Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento”.

Morena alegó que el promocional atribuía delitos falsos al partido y a los tres personajes que aparecían en él, debido a que una de las frases mencionadas en el video, “la incompetencia y la corrupción cuestan vidas”, hacía notar que ellos eran responsables de las víctimas del siniestro acontecido en la Línea 12, lo que se sobrepasaba el límite de la libertad de expresión.

En sesión pública por videoconferencia, las y los magistrados de la Sala Superior determinaron que los agravios sostenidos por Morena son infundados e inoperantes, en primer lugar, porque el spot representa una perspectiva crítica del PAN respecto a cómo considera que Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard ejercieron sus cargos públicos en relación con la Línea 12 del Metro, pues sus actividades los vinculaban a su construcción y mantenimiento.

Las magistradas y los magistrados sostuvieron que con las expresiones usadas en el spot no se atribuyó de forma directa un hecho o delito concreto o falso del accidente del Metro a Morena, a su dirigente o a las personas del servicio público que están en el spot, sino que sólo se trató de las manifestaciones del PAN sobre los sucesos públicos.

En el spot, concluyeron, se expresaron los puntos de vista del PAN en el contexto del debate plural y vigoroso de un tema de interés general, por lo que las y los magistrados recordaron que en el desarrollo de un proceso electoral debe priorizarse la libre circulación de ideas y críticas, incluso las perturbadoras, sobre todo para que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales de forma libre.

Leer más: Retrasan para agosto entrega de dictamen final de DNV por colapso en L12 del Metro CDMX

Estudio completo

Morena alegabó que no se fundamentó de manera exhaustiva el análisis de lo que consideraba como calumnia, pero la Sala Superior estableció que el estudio fue completo, pues se revisó cada elemento relevante del mensaje, se puntualizaron las características del promocional difundido y porqué éstas no representaban calumnia.

El partido también se quejó de que existió un uso indebido de la pauta de difusión, porque el mensaje del promocional sobrepasa los límites de la libertad de expresión; ante esto, se llegó a la conclusión de que la única manera de infringir esos límites era a través de la calumnia, lo cual se consideró que no sucedió en el spot.