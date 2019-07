Padre de Norberto Ronquillo: Ahora sí andan de chillones

Ciudad de México.-Ayer (domingo) se realizó la segunda audiencia en donde se vinculó a proceso a dos de los detenidos por el secuestro y homicidio del estudiante de Mercadotecnica de la Universidad Pedregal, Norberto Ronquillo, y su padre ofreció a los medios de comunicación una entrevista donde señaló que está contento con los resultados de la investigación.

Sin embargo, Norberto Ronquillo padre, le gustaría que la procuraduría de la Ciudad de México ofreciera una recompensa para dar con el paradero de la autora intelectual del secuestro y asesinato de su hijo, quien es conocida como Yuri, y quien habría mantenido una relación amorosa con el joven estudiante.

“Sí me gustaría que por medio de la Procuraduría General de la Justicia tal vez diera una recompensa para atrapar a la intelectual, la muchachita Yuri”, señaló Ronquillo.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el adulto indicó que los dos detenidos, Óscar N y José Emanuel N, pidieron protección durante la audiencia, pues según, temen por sus vidas al ser amenazados por internos.

“Ahora si andan de chillones, no cuando mataron a mi hijo que no tenían esa actitud de miedo… No fueron a un hotel 5 estrellas, están en la prisión”, afirmó Norberto.