Padre de Norberto Ronquillo teme que le pase lo mismo que a su hijo

Ciudad de México.-Hoy (jueves) se cumple un mes del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, el estudiante que fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México días antes de graduarse de la carrera de Mercadotecnia. Su padre ofreció una entrevista a Ciro Gómez Leyva en donde indicó que teme que le pase lo mismo que a su hijo.

Durante la entrevista, Norberto Ronquillo, padre del joven estudiante hallado sin vida en un paraje de Xochimilco, señaló que en no tiene ninguna información sobre el caso de su hijo.

“En lo personal no tengo ninguna información por medio de ellos (la PGJCDMX). Lo único que sé es lo que los medios han dicho”.

Norberto indicó que desconoce si su exesposa, madre de Norberto, ha recibido alguna información sobre el avance del caso.En la entrevista a Radio Formula el padre señaló que debido a la poca información con la que cuenta viajará a la Ciudad de México, sin especificar cuándo lo hará pues teme por su vida.

“Porque se necesita un asesor jurídico, se necesitan muchas cosas que no están en mis manos, no sé todavía (cuando viajaré), se los voy a hacer saber en su momento, pero va a ser pronto. Por muchas razones no quiero decirlo, tengo miedo de que en una idita para allá me pase lo mismo que a mi hijo, tengo desconfianza”, declaró durante la entrevista.

Norberto manifestó que teme por su vida ya que “como quiero justicia, los que lo hicieron, tal vez quieran parar esto de alguna manera, desgraciadamente, en lo personal, desconfío de varias personas, pero no puedo decir nombres”, señaló.

“Me gustaría que las autoridades tomen conciencia, que hagan su trabajo porque ya es un mes de esa tragedia. Mi hijo tenía muchos planes que, ciertas personas se los arrebataron, junto con su libertad y su vida. Y lo mínimo que quiero como padre, es justicia. Queremos ver a esas personas presas, quienes hayan sido”, expresó.

Pese a las declaraciones del padre de Norberto Ronquillo, la procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que las investigaciones iban muy avanzadas y eran muy sólidas, sin embargo no mencionó si hay alguna persona detenida por el secuestro y asesinato de Norberto.