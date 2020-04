Padres de familia ven insuficiente el programa Aprende en Casa

Ciudad de México.- Padres de familia con hijos en escuelas públicas consideraron que los contenidos del programa Aprende en Casa no están al nivel del aprendizaje que llevan los niños.

Tal es el caso de Verónica Álvarez, quien vive en la Ciudad de México y lleva a su hija a un preescolar público federal al que ella califica de muy buen nivel.

"Ellos están más adelantados, mi hija ya estaba aprendiendo sílabas, pensamiento matemático y aquí fue una hora de una cuentacuentos y eso va a ser toda la semana, la primera hora; luego una cosa como de hábitos y valores, y ya la segunda hora ya hacen otras cosas, que es lo más rescatable", añadió.

Indicó que en cuanto vieron los contenidos, las mamás del grupo contactaron a la vocal del grupo para que se haga un reforzamiento con el envío de actividades para que los niños no se atrasen.

Entiendo que es un material que hay que homologar para todo México y entiendo que no se puede pedir algo tan sofisticado como tener clases virtuales como las escuelas privadas porque no todos tienen acceso a computadora y conexión a Internet, pero sí debe de haber materiales de apoyo, materiales de trabajo que se vayan enviando a través de los papás, expuso.

"Ya entran a primero de primaria y la preocupación es cómo va terminar y cómo va a iniciar", agregó.

Afirmó que antes de que se cancelaran las clases por el coronavirus, la maestra citó a los padres a una junta y les dio un calendario con actividades para trabajar, lo cual consideró que fue lo apropiado.

Por último, criticó el horario establecido para los niños y niñas de preescolar, pues la transmisión para ellos está agendada de las 7:00 a las 9:00 horas.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales indicaron que el portal del programa Aprende en Casa dejó de funcionar desde las 7:00 horas.

¿Por qué no hay transmisión en línea de Aprende en Casa? Los enlaces en tu página no sirve y en Canal 11 no hay Facebook Live tampoco. ¿Qué pasa con los niños que no tienen televisión?, criticó un padre de familia en Twitter.