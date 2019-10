Palo Mayombe la religión 'satánica' que protegía la Unión de Tepito

CDMX.- Después del operativo policial realizado al búnker de El Lunares en el barrio de Tepito para desmantelar al grupo delictivo La Unión de Tepito, se encontraron altares con 55 cráneos humanos, perteneciente al culto Palo Mayombe.

El operativo policíaco contra Óscar El Lunares expuso cráneos, símbolos paganos, máscaras demoniacas y crucifijos entre otras cosas, destacando una vez más las creencias del crimen organizado que suelen ser tildadas de satánicas.

Esto no es particular de este grupo, pues también han sido encontradas en casas y refugios de otros narcotraficantes cultos a Malverde, por ejemplo. La Santa Muerte, por ejemplo, es un culto ya con varias décadas en Tepito.

Según la adaptación que la Unión de Tepito realizó a esta religión, el hecho de que el operativo policíaco ingresara a su guarida, significaría que los espíritus que lo protegían ya habían abandonado este recinto.

Se trata de un culto que se puso de moda en los 80's en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, República Dominicana, entre otros países de América, entrando a través de las comunidades cubanas. Sin embargo su origen es africano, entrando a Cuba a través de los esclavos que fueron transportados a la isla.

Originalmente este culto no se dedica a los criminales, sino que ha sido "adaptado" con nuevas prácticas desde la época de Adolfo de Jesús Constanzo.

En ocasiones esta religión es llamada Congo o Palo, ya que se pueden utilizar diversas ramas para realizar los rituales que suelen ser considerados satánicos, debido a la utilización de cráneos, palos, sangre de la persona protegida y sacrificios animales.

Los palos que se ven son de monte, sagrados mediante ceremonias. Los cráneos no son de personas que hayan matado, no se puede hacer eso y la sangre debe ser de animal, no puede ser humana, nada más cuando te consagras, en la ceremonia que se llama rayamiento se te hacen unos cortes y se le embarra poquito a la prenda que está ahí