"Pandemia nos enseñó el valor de la ciencia": Sheinbaum durante foro virtual

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y el Caribe (CILAC) 2021, que fue realizado de manera virtual, destacando durante su participación la importancia de la divulgación científica para el embate del Covid-19.

La mandataria local agregó que la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 le ha enseñado a todos la importancia de la divulgación científica para el embate de la misma.

Sostuvo que la importancia de la promoción en el área biomédica debe estar acompañada de datos duros, mismos que servirán para la creación de evidencia científica.

Leer más: Sheinbaum: Fiscalía CDMX trabaja en sanción penal contra el diputado Saúl Huerta

"La pandemia nos ha enseñado, y nos sigue enseñando, el indispensable vínculo entre las distintas disciplinas científicas y la necesidad de su promoción. Nos mostró la necesidad de tener investigación básica, biomédica, médica, para entender este virus tan terrible que hemos vivido en este año; nos enseñó la necesidad de la ciencia aplicada, desde distintos puntos de vista, desde los grandes modelos matemáticos para los modelos epidemiológicos hasta la ciencia aplicada.

"Y también la ciencia, no solamente en términos de la ciencia dura sino en términos de los impactos económicos, sociales, psicológicos, educativos que ha representado esta terrible pandemia para el mundo", compartió Sheinbaum en videoconferencia.



La científica destacó que también es necesario mantener un modelo epidemiológico para atender la situación actual y analizarlo desde distintos puntos de vista. Además, destacó la utilización de nuevos esquemas para reducir al máximo en nivel de contagios en la CDMX:

"Desde principios de la pandemia, por ejemplo, desarrollamos un método de un mensaje SMS para que la gente pudiera hacerse un tamizaje automático y poder tener la posibilidad de saber si estaban enfermos, no estaban enfermos y la gravedad de su enfermedad.

"Desarrollamos también –con estos jóvenes creativos que tenemos en la Agencia Digital de Innovación Pública– una aplicación para que la gente pudiera conocer qué hospitales estaban... tenían capacidad hospitalaria para recibir a una persona o no, a dónde dirigirse, cómo dirigirse, y cómo ser atendidos –de los más de 65 hospitales que tuvimos operando en los momentos más duros de la pandemia", explicó la capitalina.

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 21%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 21%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 27 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 1456, es decir, 69 espacios más que en el registro del día 26 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 528, es decir, 28 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 637 mil 401, que representa un aumento de mil 57 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 81 más, que se agregaron a un total de 41 mil 663.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Movilizaciones CDMX: manifestantes protestan en tres alcaldías

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.