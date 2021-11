Paola Félix renuncia por vuelo privado a Guatemala; Sheinbaum se la acepta

Claudia Sheinbaum aceptó la renuncia de la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, a poco más de un mes de su nombramiento, informó el Gobierno de la Ciudad de México a través de su cuenta de Twitter.

Ello, luego de que Félix Díaz anunció su renuncia al cargo tras viajar en un vuelo privado a una boda a la que fue invitada en Guatemala, violando la austeridad republicana, como acotó el GCDMX.

“Los principios de Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que se refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, reza el mensaje del Gobierno de la CDMX sobre la renuncia de Félix Díaz, nombrada en el cargo el 19 de septiembre en sustitución de Carlos Mackinlay.

Mientras que hasta el momento la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado al respecto, siendo que se encontraba entregando acciones para el mejoramiento de vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Posteriormente, Sheinbaum solo externó sus condolencias por la muerte del periodista y académico Froylán López Narváez, a quien en su cuenta de Twitter destacó como gran promotor de la cultura.

La razón de la renuncia

Previamente, la exfuncionaria afirmó en su Twitter que sí se encontraba en Guatemala, a donde viajó para un evento social en vuelo privado. Aunque rechazó haber sido detenida por las autoridades de aquel país.

De igual forma, negó que el vuelo en que salió de México haya sido pagado por un proveedor, y acotó que “No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”.

Y es que según el periodista Darío Celis, la extitular de Turismo CDMX habría sido detenida en el aeropuerto de Aurora, Guatemala, después de intentar introducir 25 mil dólares en efectivo.

Ante esto, Félix Díaz publicó en otro tuit: “@dariocelise Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral”.

En tanto que el reporte indicaba que la ex titular de Turismo de la administración de Sheinbaum viajó a Guatemala en compañía del actor Alex Gou, quien se encargó, por adjudicación directa, del Gran Desfile del Día de Muertos que se realizó el domingo pasado, y que habría costado alrededor de 15 millones de pesos.