Paramédicos de ambulancias en México también corren riesgo por Covid-19

CDMX.- Apenas ven la ambulancia, los vecinos intuyen la razón. Antes llegaron policías para proteger a sus ocupantes, dos paramédicos que se llevan a un hombre con síntomas de covid-19 en un populoso suburbio al este de Ciudad de México.

El vehículo que conducen Nicolás Rodríguez, de 53 años, y Roberto Solís, de 42, atrae a los moradores en Nezahualcóyotl -uno de los focos de la pandemia en México-, pero un policía les pide volver a casa.

Delgado, de pelo corto y mirada fija, Roberto es el primero en entrar a la vivienda de dos pisos, equipado con una bata, cubrebocas, gafas, careta y guantes.

El paciente de mediana edad no ha sido sometido a una prueba, pero tras revisarlo, a Roberto no le queda duda de que está contagiado con el nuevo coronavirus.

Entonces da aviso a su compañero para que se enfunde el traje de protección y preparan ambos la camilla que cubre el cuerpo con un plástico.

Es el primer caso sospechoso de covid-19 que encuentran durante la jornada nocturna, en la que un equipo de la AFP los acompañó.

Antes atendieron a un enfermo renal con complicaciones para respirar, a un policía con agotamiento extremo y una falsa alarma de deceso.

La crispación por la epidemia en Nezahualcóyotl hace que la presencia de Nicolás y Roberto no siempre sea grata para los vecinos; por eso sus incursiones requieren una avanzada policial.

Dice Roberto.

El recelo se extiende a la prensa: con agresividad, un residente intenta retirar la cámara de video del lugar.

El paciente finalmente sale en la camilla con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada apuntando al cielo; el silencio de la noche se rompe con la voz quebrada de una mujer que le dice:

Pese al esfuerzo del personal de salud, el coronavirus parece estar ganando la batalla en la zona.

Hasta el sábado el municipio de Nezahualcóyotl -con 1,2 millones de habitantes- registraba 1.467 contagios y 152 defunciones. En todo el país se contabilizan 7.179 muertes y 65.856 casos positivos.

Arrollamientos, choques, volcaduras y apuñalados han quedado atrás. Nicolás y Roberto aseguran que 85% de sus emergencias corresponden ahora a casos de covid-19.

Con un balance lamentable: de unas 80 personas que han atendido desde el inicio de la pandemia, 45 han fallecido. El caso de una mujer, esta semana, les dejó una honda impresión.

Subo a la habitación y veo a la persona pálida (...) Me dice: '¿Qué me está pasando?'. Me agarra la mano y me dice: 'Quiero vivir por mis hijos'