Paro de taxistas podría extenderse por dos días y amenazan con plantón en Reforma

CDMX.- Paro de taxistas podría extenderse hasta dos días más y amenazan con plantón en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

El Movimiento Nacional de Taxistas (MNT), prevé extender los bloqueos y el paro de taxis que ofrecen en la capital y en otras 23 entidades del país.

El dirigente del movimiento, Ángel Morales, dijo al medio Notimex, que la exención de los bloqueos es uno de los puntos que se analizarán de cara a la concentración y mitin que se sostendrá a lo largo de este lunes 7 de octubre.

Menciona que entiende el malestar de los ciudadanos por las afectaciones de la manifestación, subrayó que esta movilización se lleva a cabo para proteger miles de empleos y proteger la soberanía nacional contra el uso de las aplicaciones "extranjeras", ya que atentan contra la tranquilidad social, la economía y la soberanía de los países.

Asegura que las empresas como Uber o Cabify se llevan el 30% de las ganancias de cada viaje y "no pagan impuestos, no pasar revistas, no tienen algún tipo de revisión o control por las autoridades".

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Taxistas, más de 700 mil taxistas han sufrido las afectaciones del uso de aplicaciones móviles desde hace cinco años.

Por el momento mantienen un bloqueo a lo largo del Paseo de la Reforma,mientras en la Columna de la Independencia, otras caravanas ingresan desde cinco puntos distintos de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que no había motivos para realizar la protesta, ya que no se mantienen mesas de diálogo con los inconformes, sin embargo, los manifestantes agregan que no se han cumplido los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Movilidad.

El Movimiento Nacional Taxista, amenazó con permanecer en plantó en Paseo de la Reforma si las autoridades locales y federales no atienden sus demandas.