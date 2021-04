Participa Claudia Sheinbaum en Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participará este 22 de abril en la Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).

En ella participarán el presidentes de dicho país, Joe Biden, así como la vicepresidenta Kamala Harris, quienes fueron presentados en la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un enlace en vivo.

A partir de las 11:00 horas, a través de la cuenta oficial de Twitter de la mandataria local se podrá observar la particpación de la científica, quien hablará sobre la agenda del cambio climático en el marco de la pandemia por el Covid-19.

"Muy honrada y agradecida con la invitación para participar el día de hoy, en la “La Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021", publicó la doctora en la red social.

Por su parte, el presidente de EU compartió un avance sobre la presentación que se realizará vía remota.

"Hoy estoy reuniendo a líderes de todo el mundo para enfrentar este momento de peligro climático y oportunidad extraordinaria. Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola y esta cumbre es un paso en el camino hacia un futuro seguro, próspero y sostenible", indicó Biden a través de un tweet.

Ocupación hospitalaria en CDMX; al 25%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 25%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 21 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 370, es decir, 19 espacios más que en el registro del día 19 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 672, es decir, 6 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 632 mil 255, que representa un aumento de mil 436 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 66 más, que se agregaron a un total de 41 mil 329.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.